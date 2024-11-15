北京市長殷勇晤艾橋智　冀滙控用好開放優勢　擴大投資及業務佈局

北京市市長殷勇昨日（14日）分別會見滙控（0005）行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）和美國橡樹資本（Oaktree Capital）聯席創辦人、聯席董事長馬克斯（Howard Marks）。



殷勇表示，中共二十屆三中全會明確了深化金融體制改革、擴大高水準對外開放的一系列任務，將為中國同世界各國深化互利合作、實現共同發展提供更多新機遇。當前，北京市正立足首都城市戰略定位，深入實施城市總規，以高水準對外開放紮實推進高品質發展。作為國家金融管理中心，北京金融資源豐富，是中國金融開放的前沿，將進一步擴大金融領域制度型開放，探索跨境投融資便利化，加強國際金融交往與合作。

他表示，希望滙豐集團用好北京開放優勢，擴大在京投資和業務佈局，拓展雙方在綠色金融、服務實體經濟等領域的合作，積極參與推介北京營商環境、市場機遇和發展前景，帶動更多外資企業和機構來京投資興業。歡迎橡樹資本把握北京金融開放機遇，加大在京業務佈局，積極參與北京多層次資本市場，拓展金融領域更多投資機會。北京市將持續完善「服務包」、「服務管家」制度，打造市場化、法治化、便利化、國際化一流營商環境，為來京發展的各類企業提供支援、做好服務。

艾橋智表示，願深化雙方在綠色技術等領域合作，繼續發揮好橋梁紐帶作用，引導更多外資企業來京投資興業，促進雙方經貿合作。馬克斯表示，願深度參與北京金融領域對外開放，拓展雙方多領域投資合作，在促進國際金融交流合作中發揮更大作用。