比特幣﹙Bitcoin﹚投資,再有利好消息。綜合外媒報道指,美國共和黨參議員魯米斯﹙Cynthia Lummis﹚計劃在明年新一屆國會推動所謂的《比特幣法案》法案,法案要求華府買入100萬枚比特幣,相當於比特幣目前總數近5%,以現價計購買成本大約900億美元﹙約7,000億港元﹚。

Cynthia Lummis指,可以出售部分黃金儲備作買入比特幣,此舉可避免增加政府赤字。

Bitcoin現企9萬美元樓上,報91,311美元。

紐約期金每盎斯報大約2,570美元,早前一度升穿2,700美元。

特朗普:Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump speaks at the Bitcoin 2024 event in Nashville, Tennessee, U.S., July 27, 2024. (REUTERS)