滙豐投資管理：市場通脹憂慮持續　明年減息周期幅度料較小

滙豐投資管理今（27日）表示，全球地緣政治緊張及經濟政策不確定性增加，市場對通脹憂慮仍持續較長時間，因此預期明年減息周期幅度將較小。同時，該行預測，亞洲及新興經濟體將成為全球經濟增長的引擎，同時稱亞洲市場仍將是投資者關注的亮點。



「三支箭」助力中國經濟避通縮

對於中國經濟，該行指出，隨著中央政府持續推出支持市場的政策，即使國內經濟數據仍存有所波動，但經濟放緩速度，不似市場預測嚴重。另外，再加上中央提出「三支箭」（流動性、財政信貸、結構性措施）救市措施，有助於經濟避過通縮。

滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱表示，留意到在推出刺激經濟措施後，零售表現出增長趨勢，尤其是汽車和家電，主要受惠於以舊換新政策。此外，製造業和服務業採購經理指數，亦在10月重回擴張區內。

在股票市場方面，滙豐投資管理仍然對亞洲市場保持樂觀，認為相關地區的上市公司估值，仍然具吸引力。然而，該行也提醒投資者，受美國大選及政策不確定性等宏觀因素影響，亞洲市場的波動性可能會加大。至於香港股市的表現，沈昱認為其走勢將主要取決於中國內地經濟的表現。

滙豐投資管理對亞洲市場保持樂觀。（Reuters）

宏觀經濟持續多變 宜多元化投資

美國方面，滙豐投資管理指出，美國經濟增長正逐漸放緩，儘管未來半年至一年內經濟衰退的風險不大，但疫情後的「美國例外論」（American exceptionalism），可能會逐步減退。雖然 2025 年美元顯著走弱的機會不大，但不代表美元將會繼續走強。

滙豐投資管理亞太區首席投資總監Michael Cross指出，當前宏觀經濟環境的快速變化，意味著不同資產類別的回報，可能會截然不同。對此該行建議，投資者或需考慮債券以外的多元化投資，分散風險。