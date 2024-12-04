韓國戒嚴｜凱雷﹕事件損害投資者對金融資產看法　或加劇韓國折讓

【韓國戒嚴/南韓戒嚴】韓國總統尹錫悅於周二（3日）晚上宣布戒嚴，但在國會反對下，於今日（4日）凌晨宣布撤銷。事情對投資者信心造成打擊，韓國KOSPI指數全日跌1.44%，收市報2464點。有大行指出，今次事件將加劇韓國折讓（Korea Discount），在一段時間內將提高風險溢價。縱使戒嚴時間短暫，但已損害投資者對金融資產看法，亦影響當地指數於全球指數提升至發達市場地位的努力。



外電引述凱雷集團全球研究和投資策略主管Jason Thomas指出，預計未來將面對有更高程度及更大的波動，實際上可能會加劇「韓國折讓」，一段時間內將令風險溢價提高，但他指出，只要韓國政府維持對流動性的承諾，就不會出現劇烈拋售。他又表示，緊急戒嚴令實施時間很短，但已損害投資者對金融資產的看法，亦可能會影響其在全球指數中提升至發達市場地位的努力。

2024年12月4日，韓國首爾的一個火車站，電視正在播放有關韓國總統尹錫悅宣布戒嚴以及隨後宣稱將取消戒嚴的新聞報道。（Reuters）

三菱日聯（MUFG）分析師Michael Wan對傳媒指，短期內或可能避免旅遊業和國內活動在內的衝擊，從而對經濟構成負面影響，但相信政治不確定性將會持續。此外，特朗普提出的新關稅政策，韓國將是受到關稅影響的國家之一。加上最新的事態發展，可能會進一步提高韓圜風險溢價，至少在政治明確穩定之前。

道明證券(TD Securities)環球外滙和新興市場策略主管Mark McCormick表示：「戒嚴令感覺有點過頭」，政策制定者希望控制住韓圜，因此預計今天的大幅波動後將得到緩解。

富瑞（Jefferies）全球外滙主管Brad Bechtel表示，韓國領導層過去曾在政治動盪或權力過渡時期使用過這一措施，但無論如何仍令人擔憂。他預期韓圜暫仍會持續波動，很大程度上取決於離岸投資者對南韓股市的反應，如果他們開始大規模拋售，韓圜兌一美元將跌至1450。

韓國：2024年12月4日，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令數小時後又撤銷，期間軍隊闖入國民議會大樓，圖為事後國會現場一片狼藉。（Reuters）

晨星﹕韓股公允價值未變予低撈機會

晨星（Morningstar）亞洲股票研究主管Lorraine Tan表示，韓國股市的拋售潮帶來逢低買入機會。她說，所覆蓋的韓國公司的公允價值評估並未改變，認為這只是一個短期事件，認為股價走弱是一個選擇性買入的機會。