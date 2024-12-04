韓國戒嚴｜凱雷﹕事件損害投資者對金融資產看法 或加劇韓國折讓
【韓國戒嚴/南韓戒嚴】韓國總統尹錫悅於周二（3日）晚上宣布戒嚴，但在國會反對下，於今日（4日）凌晨宣布撤銷。事情對投資者信心造成打擊，韓國KOSPI指數全日跌1.44%，收市報2464點。有大行指出，今次事件將加劇韓國折讓（Korea Discount），在一段時間內將提高風險溢價。縱使戒嚴時間短暫，但已損害投資者對金融資產看法，亦影響當地指數於全球指數提升至發達市場地位的努力。
外電引述凱雷集團全球研究和投資策略主管Jason Thomas指出，預計未來將面對有更高程度及更大的波動，實際上可能會加劇「韓國折讓」，一段時間內將令風險溢價提高，但他指出，只要韓國政府維持對流動性的承諾，就不會出現劇烈拋售。他又表示，緊急戒嚴令實施時間很短，但已損害投資者對金融資產的看法，亦可能會影響其在全球指數中提升至發達市場地位的努力。
三菱日聯（MUFG）分析師Michael Wan對傳媒指，短期內或可能避免旅遊業和國內活動在內的衝擊，從而對經濟構成負面影響，但相信政治不確定性將會持續。此外，特朗普提出的新關稅政策，韓國將是受到關稅影響的國家之一。加上最新的事態發展，可能會進一步提高韓圜風險溢價，至少在政治明確穩定之前。
道明證券(TD Securities)環球外滙和新興市場策略主管Mark McCormick表示：「戒嚴令感覺有點過頭」，政策制定者希望控制住韓圜，因此預計今天的大幅波動後將得到緩解。
富瑞（Jefferies）全球外滙主管Brad Bechtel表示，韓國領導層過去曾在政治動盪或權力過渡時期使用過這一措施，但無論如何仍令人擔憂。他預期韓圜暫仍會持續波動，很大程度上取決於離岸投資者對南韓股市的反應，如果他們開始大規模拋售，韓圜兌一美元將跌至1450。
晨星﹕韓股公允價值未變予低撈機會
晨星（Morningstar）亞洲股票研究主管Lorraine Tan表示，韓國股市的拋售潮帶來逢低買入機會。她說，所覆蓋的韓國公司的公允價值評估並未改變，認為這只是一個短期事件，認為股價走弱是一個選擇性買入的機會。