比特幣﹙Bitcoin﹚升穿10萬美元後突跳水。據Coindesk報價,比特幣失守10萬美元關後,5分鐘內曾閃跌大約半成,由98,300美元急挫至93,500美元,最新反彈至95,980美元。

消息面方面,美國前財長、現任哈佛大學經濟教授的薩默斯(Lawrence Summers)接受《彭博》訪問時稱,設立比特幣國家儲備(national Bitcoin reserve)的構思是瘋狂主意。他明言,此舉除了滿足個別政治贊助者的利益外,看不到有任何好處。

薩默斯又認為,建立戰略石油儲備和比特幣國家儲備是完全不同的概念,需清楚區分。

比特幣價格稍早前首次突破10萬美元大關,因投資者紛紛押注候任總統特朗普(Donald Trump)任內美國政府的政策,將轉向利好加密貨幣行業,而獲特朗普選擇領導美國證券交易委員會(SEC)的Paul Atkins,也被認為對加密貨幣行業持友好態度。

美國前財長薩默斯。U.S. National Economic Council Chairman Larry Summers meet with Chinese Communist Party's Central Organization Department Minister Li Yuanchao at the Great Hall of the People on September 6, 2010 in Beijing, China. (Getty Images)