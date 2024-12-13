恒指全日挫2.1%報19971點　兩萬大關失守　內房股狠挫

恒指低開158點或0.8%，報20238點；科指低開46點或1.0%，報4554點；國指低開64點或0.9%，報7295點。



昨日中央經濟工作會議指出，要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，同時也要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量成長。

【16:20】恒指全日失守兩萬關 報19971點

恒指全日收挫425點或2.1%，報19971點，失守兩萬大關，全日成交額1584.8億元。科指跌121點或2.6%，報4469點。國指跌173點或2.6%，報7186點。

內房股跌幅顯著，龍湖跌7.3%；融創中國跌8.4%；中海外跌4.9%；潤地跌2.3%。

科技股方面，阿里跌2.6%；騰訊跌1.4%；美團跌3.7%；小米跌0.8%。

消費股方面亦回吐，安踏跌3.6%；李寧跌3.6%；農夫山泉跌4.7%；蒙牛跌3.7%。

【15:20】恒指尾市失守兩萬大關

港股尾市乏力，盤中曾失守兩萬大關，最低見19987點。隨後小幅回升，現報20021點。

【13:30】恒指午後報20022點

港股午後現跌373點，報20022點。

小鵬汽車（9868）跌5%；理想汽車（2015）跌3.9%；蔚來汽車（9868）跌3%；比亞迪（1211）挫3.6%。

內房續挫，龍湖跌6.4%，中海外挫5.2%，融創挫6.6%。

【12:00】恒指中午收跌339點

恒指中午收報20057點，跌339點；科指挫89點，報4510點；國指跌138點，報7221點。

舜宇（2382）升2.06%，收報66.75元，為升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌6.25%，收報10.8元，為跌幅最大的藍籌。

【10:20】恒指跌幅擴至359點 報20037點

恒指跌幅擴至359點，報20037點。美團跌3.7%；小米轉升0.3%。

昨日表現較佳的消費股，今日回吐，安踏（2020）挫3%；李寧（2331）跌2.6%﹑蒙牛（2319）跌4.5%。

內房股方面，融創（1918）跌7.0%；龍湖（0960）跌6.3%；中海外（0688）跌4.8%。

【9:30】中經會昨閉幕 恒指低開158點或0.8%

ATMX全線走低，阿里（9988）跌1.6%；騰訊（0700）跌0.6%；美團（3690）跌2.4%；小米（1810）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）挫0.6%；友邦（1299）挫1.8%；港交所（0388）挫1.6%。