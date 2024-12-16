香港打造亞太金融科技中心　人才培育成關鍵角色｜方保僑

在全球金融科技（fintech）快速發展的背景下，香港正積極致力成為亞太區的金融科技中心，以吸引創新企業和投資者。隨著金融科技的快速演變，人才培育已成為不可或缺的一環。當前，香港正面臨金融科技人力資源的挑戰，構建一個可持續的強大人才庫是至關重要的戰略目標。



近年來，香港政府及有關部門積極與企業合作，培育金融專才，擴充金融科技人才庫，包括在2022-23年度財政預算案中，政府推出了「金融科技從業員培訓資助先導計劃」，資助金融從業員取得金融科技專業資歷。這不僅為現有金融從業人員提供深造的機會，也吸引了更多年輕人投身金融科技行業。

金管局與彭博青聯合作推出計劃，促進金融科技人才流動和交流。（資料圖片）

此外，香港金融管理局（金管局）與彭博青聯合作推出的大灣區金融科技人才發展計劃，旨在促進金融科技人才的流動和交流。透過這類計劃，年輕人可以到多間本港金融科技公司參觀，並與企業內專業人士直接交流對話。

許多金融科技企業也自發舉辦育才計劃，期望為年輕人裝備金融科技知識。以螞蟻集團為例，該公司近年持續參與政府舉辦的青年實習生計劃，為香港青年提供到內地接觸最新技術的機會，並讓他們體驗互聯網大廠的工作環境。這些實習經歷不僅能增強學生的實踐能力，還能提升他們對行業的理解。

螞蟻集團亦曾接待來港的哈佛學生參觀，進行前沿科技的討論，為學生們提供了寶貴的學習機會，同時促進了國際間的交流與合作；曾為大學研究項目提供專業指導和技術分享，積極推動金融科技領域的研究與發展。

​香港要打造成為亞太區的金融科技中心，人才培育是不可或缺的一環。（資料圖片）

金融科技是一個跨學科的領域，若要推動其發展，政府、企業、學界必須緊密合作，多方協同的生態系統能為整個社會創造巨大價值，監管機構需要制定合適的政策，以促進創新和保護消費者；企業則需要在合規的前提下進行創新，並積極參與人才培育；學術界應提供研究支持，並培養符合市場需求的人才，香港多所高等院校已開設金融科技相關課程，並與企業合作進行實習項目，確保學生在畢業時具備所需的技能和知識。此類合作不僅增強學校的實用性，也為企業提供優質的人才來源。

香港要打造成為亞太區的金融科技中心，人才培育是不可或缺的一環。政府、業界和學術界的共同努力，將有助建立一個可持續的人才庫，從而推動香港金融科技的長遠發展。隨著金融科技的持續進步，香港必須不斷適應市場的變化，培養出更多具備創新思維和實踐能力的人才，以維持其在全球金融科技領域的競爭力。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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