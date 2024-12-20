美股｜道指終結10連跌收市升15點　美光科技瀉16%

美股繼前一天急瀉後，周四（12月19日）一度大幅反彈，三大指數曾升1%，道指最多曾飆460點，但其後升幅收窄。道指至收市僅升15點，終結此前連續10個交易日下跌；納指及標指則輕微倒跌。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.06% 恒指夜期低水23點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.06%。其中，阿里巴巴挫0.82%、理想汽車升2.59%。恒指夜市期貨收報19,730點，跌55點，較恒指收市19,752點，低水23點，成交10,454張。

道指收市報42,342.24點，升15.37點或0.04%；納指收報9,372.77點，跌19.92點或0.10%。標普500指數報5,867.08點，跌5.08點或0.09%。

美光科技：2023年3月6日拍攝的照片，顯示一台帶有美光科技（Micron Technology）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

Tesla再挫0.9% Nvidia及Amazon升逾1%

Tesla繼前一急瀉逾8%後，周四再挫0.90%。多隻大型股則回升，AI晶片龍頭Nvidia漲1.37%、Apple漲0.70%、Amazon升1.26%。

晶片商美光科技（Micron Technology）因季度營收和利潤預測低於預期，股價下跌16.1%。

IT服務供應商Accenture股價上漲7.04%，其季度營收超出華爾街預期。

藥廠Vertex Pharmaceuticals跌11.37%，此前該公司表示，其實驗性非鴉片類藥物在測試中，減輕疼痛作用遜於預期。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

新領失業救濟人數少於預期

數據方面，美國今年第三季國內生產總值（GDP）環比年率終值為增長3.1%，高於市場預期及前值的2.8%。

美國新申領失業救濟人數按周減少22,000人，跌至22萬人，少過市場預期的23萬人。 續領人數按周減少5,000人，降至187.4萬人，也少於市場預期的189萬人。