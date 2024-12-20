美股｜道指終結10連跌收市升15點 美光科技瀉16%
撰文：蕭通
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美股繼前一天急瀉後，周四（12月19日）一度大幅反彈，三大指數曾升1%，道指最多曾飆460點，但其後升幅收窄。道指至收市僅升15點，終結此前連續10個交易日下跌；納指及標指則輕微倒跌。
中概股指數收跌0.06% 恒指夜期低水23點
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.06%。其中，阿里巴巴挫0.82%、理想汽車升2.59%。恒指夜市期貨收報19,730點，跌55點，較恒指收市19,752點，低水23點，成交10,454張。
道指收市報42,342.24點，升15.37點或0.04%；納指收報9,372.77點，跌19.92點或0.10%。標普500指數報5,867.08點，跌5.08點或0.09%。
Tesla再挫0.9% Nvidia及Amazon升逾1%
Tesla繼前一急瀉逾8%後，周四再挫0.90%。多隻大型股則回升，AI晶片龍頭Nvidia漲1.37%、Apple漲0.70%、Amazon升1.26%。
晶片商美光科技（Micron Technology）因季度營收和利潤預測低於預期，股價下跌16.1%。
IT服務供應商Accenture股價上漲7.04%，其季度營收超出華爾街預期。
藥廠Vertex Pharmaceuticals跌11.37%，此前該公司表示，其實驗性非鴉片類藥物在測試中，減輕疼痛作用遜於預期。
新領失業救濟人數少於預期
數據方面，美國今年第三季國內生產總值（GDP）環比年率終值為增長3.1%，高於市場預期及前值的2.8%。
美國新申領失業救濟人數按周減少22,000人，跌至22萬人，少過市場預期的23萬人。 續領人數按周減少5,000人，降至187.4萬人，也少於市場預期的189萬人。