連平倡連續五年發5000億超長期特別國債　資金用於支持城鎮化建設

廣開首席產業研究院院長連平在2025中國首席經濟學家論壇年會上提到，農村居民轉市民將大幅度提升其消費能力。他建議，從2025年開始，連續五年左右發行超長期特別國債5,000億元（人民幣‧下同），專門用於支持城鎮化的建設，重點支持農民轉市民與各地户籍率變化直接掛鈎，以激勵地方政府持續推進城鎮化的建設。



另一方面，連平亦指出宅基地市場化的流轉有助於大幅提升農村居民財產性的收入。未來要推進宅基地市場化流轉，必須要切實解放思想，要推進土地要素市場化的改革，在土地的確權、土地的流轉的合法化、土地交易、金融支持等等各方面都要形成突破。

籲加快宅基地三權分置改革

連平亦表示要加快推進宅基地所有權、資格權、使用權三權分置的改革，落實宅基地集體的所有權，保障宅基地的農民資格權和農民的財產權等。