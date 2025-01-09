滙豐環球唱淡新世界 稱去槓桿未見實際進展 降目標價至4元
撰文：張偉倫
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老牌地產股新世界（0017）再次遭到大行唱淡，滙豐環球研究將目標價由5.6元降至4元，並重申「減持」評級。截至上午9時40分，該公司最新報4.77元，跌0.2%。
滙豐環球研究指出，新世界物業銷售平穩，同時計劃推出位於北角的項目，可是在去槓桿方面未見有任何實質進展。
該行又指出自新世界宣布更換行政總裁後，累計股價跌幅達29%，並預期股價仍會波動。同時指出公司業務改善能見度低，所以降低公司2025財年至2027年財年的盈利預測14%至21.4%，以反映高利息開支帶來的影響。
若獲大股東注資可緩和投資者憂慮
滙豐環球研究指出若要對新世界持有更積極看法，除非公司更具意義的旗艦資產如K11商場的處置或重組，促使資金加快回籠；或來自大股東的支持，如周大福企業的注資，應可以緩和投資者憂慮。若公司有穩固而清晰的去槓桿計劃，令2月發表的中期業績帶來財務改善，對股價有正面作用。
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