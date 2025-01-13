突破地域限制　讓本港科技初創登上全球舞台｜方保僑

香港，這片彈丸之地雖然面積不大，但創科的潛力卻無窮。今年的國際消費電子展（CES），香港科技園聯同香港貿易發展局（HKTDC）及香港電子業協會（HKEIA）率領51間初創企業出展，刷新了參展規模的紀錄。我在CES展場與香港科技園CEO黃克強（Albert Wong）及初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤（Derek Chim）交流了他們的理念與展望。

香港科技園CEO黃克強。﹙筆者攝﹚

「做科技不衝出香港是不可行的。」黃克強在訪談中開宗明義，他強調，香港的市場規模有限，科技研發本質並無邊界，因此企業需要以全球為目標市場。從去年在沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）參展，到今年進一步擴大在CES的參展陣容，顯示了香港初創企業在國際市場的潛力。

這些努力並非徒勞無功，黃克強透露，去年參展的公司中，不少已與國際企業簽署了合作備忘錄（MOU），甚至成功簽下合同，實現業務擴展。「我們帶公司出海，不僅是一次性的展示，而是希望協助他們找到市場、合作夥伴，甚至是投資者。」他表示，這些實質成果是持續推動策略的重要動力。

除了提供參展機會，香港科技園更致力為初創企業提供全方位支援。粘清澤分享了一個令人印象深刻的故事，香港科技園去年精選了五間初創企業，送往美國西岸進行為期六個月的落地營運支援。「這些公司在六個月內，總共創造了1,500萬美元的業務收入，同時找到了投資者和合作夥伴。」這些成績背後，是香港科技園與當地合作夥伴，如Plug and Play等密切協作，以及對企業進度的定期監督與指導。

香港科技園公司創科培育及企業加速計劃總監粘清澤。﹙筆者攝﹚

粘清澤認為，策略成功不僅可協助企業進入美國市場，更可提升其他初創企業的信心。「看到他人成功，更多的初創企業會選擇參與國際活動，嘗試突破地域限制，走向更廣闊的市場。」

此次CES參展活動中，香港科技園亦創新地將不同規模與經驗的初創企業分類，分為初創區與成熟企業區，不僅有助資源的有效分配，也促進了企業間的協作。「很多初創公司其實只是整體解決方案中的一部分。」粘清澤指出，「透過科技園的網絡和平台，我們希望促進更多企業之間的合作，共同打造更完整的解決方案，開拓更大的市場。」資源共享的策略，讓初創企業在參展期間，不僅能接觸到媒體和投資者，更可透過彼此的交流與合作，創造更多可能性。

黃克強透露，未來香港科技園將更重視開拓國際市場，包括東南亞、中東、美國乃至歐洲。「香港的科技創新能力不容小覷，我們的研發成果需要在全球找到屬於自己的位置。」粘清澤補充說：「香港科技園的角色，不僅是提供支援，更是成為企業與世界市場的橋樑。這不僅是企業的挑戰，更是整個香港科技產業的機遇。」

透過此次與黃克強及粘清澤的訪談，可以感受到香港科技園對初創企業的支援是全方位，從搭建參展平台，到資源對接與市場拓展，他們正為香港初創企業打造一個走向世界的堅固基礎。我們期待見證更多本地初創企業在國際舞台上大放異彩。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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