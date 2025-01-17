國統局﹕去年GDP增長5% 順利完成經濟社會發展主要目標任務
撰文：張偉倫
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內地今日（17日）公布去年全年經濟表現。國家統計局相關負責人介紹，初步計算去年國內生產總值1,349,084億元（人民幣‧下同），按不變價格計算，比上年增長5%。
國統局指出，去年國民經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新進展，特別是及時部署出臺一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟社會發展主要目標任務順利完成。
分產業看，第一產業增加值91,414億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值492,087億元，增長5.3%；第三產業增加值765,583億元，增長5.0%。
分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%，三季度增長4.6%，四季度增長5.4%。按季比較，四季度國內生產總值增長1.6%。
城鎮居民可支配收入增4.6%
國家統計局數據又顯示，去年全國居民人均可支配收入41,314元，比上年名義增長5.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入54,188元，增長4.6%，扣除價格因素，實際增長4.4%。農村居民人均可支配收入23,119元，增長6.6%，扣除價格因素，實際增長6.3%。
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