暖冬令波司登(3998)跌返去年9月低位　短期有見底機會｜彭偉新

波司登是內地知名的羽絨服品牌，專注於中高端羽絨服市場，並擁有多個子品牌，如雪飛（Snow Flying）和本根（Bengen），滿足不同消費者需求。集團為了應對氣候難以捕捉的風險，透過創新設計，不斷推出新產品，以增強市場競爭力，以及符合市場上不同的客戶需求，其中包括了增加防紫外線功能的服裝及戶外夾克，以及開發功能形以外的時尚服飾系列。另外，為了更為配合市場環境的快速變化，集團在較低階層城市，利用「頂級門店」策略提升直營渠道的效率，因此，該等市場反而更能為集團帶來超過50%的總收入貢獻。



隨著冬季來臨，市場本來預期內地天氣會出現嚴寒的情況，不過，已接近了春節假期，內地整體天氣未如預期進入冷冬的情況，對羽絨服飾的整體需求未能如預期般火熱，因此，直接影響了市場對波司登2024年第4季的旺季銷情，特別是在去年11月至12月期間的銷售狀況明顯受到影響。不過，集團管理層表現即使銷情遜於預期，但並未有作出大幅減價及以大折扣進行去存貨，而整體折扣率仍然控制在10%至15%之間，已可以達到速銷的效果，因此，整體的銷售額仍然屬於健康的水平。

市場預期波司登2024-25年財年的總收入可以達到266.1億元人民幣，按年增長15.5%，至於2025-26年財年的總收入仍然可以按年上升12.5%至299.5億元人民幣。至於兩個財年的每股盈利則分別為0.33元人民幣及0.37元人民幣，分別按年上升20.7%及14.2%，以現價計算，預測市盈率分別為10.4倍及9.1倍。集團過去10年派息由2015-16財年每股派0.0223元人民幣，逐步增加至2023-24財年的0.2395元人民幣，年複合增長率為26.8%，平均股息率達到4.8厘左右。以相關的數據來看，較多數同業參與者的表現為佳。市場現時共有16位分析師對波司登有進行調研覆蓋，而給予的目標價平均值為5.73港元，較現價仍有56%的潛在上升空間。

波司登是內地知名的羽絨服品牌，專注於中高端羽絨服市場，並擁有多個子品牌。（資料圖片）

波司登股價自2023年8月25日由低位2.83港元開始形成上升浪後，股價曾於2024年5月首次見頂並升抵4.89港元後，曾一度跌穿所有的移動平均線支持，見3.52港元後再度反彈，雖然股價在去年10月成功重返高位5.14港元，但隨時見頂回落，並持續作出回調返回近日低位3.46港元後回穩，未有作進一步下跌，更未有失守9月低位形成雙頂穿頸線走勢。另外，股價回穩期間，9天RSI亦由30以下水平作出反彈，反映股價有望見底回升，投資者可以在3.60港元水平買入，並博股價作短期反彈至回調浪總跌幅的38.2%目標，上望100天線約4.15港元。只要股價未有失守3.50港元收市，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。