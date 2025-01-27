特朗普2.0　人工智能競賽升級｜方保僑

2025年，特朗普(Donald Trump)再次入主白宮，成為美國總統，上星期宣誓就職，Elon Musk、Jeff Bezos、Mark Zuckerberg等富豪均出席典禮，更獲安排坐在當眼位置，科技大亨在當今美國政壇中的影響力可見一斑。特朗普重返權力核心後，隨即採取一系列行動，其中包括簽署多項行政指令，徹底改變了拜登政府時期的人工智能政策方向。

特朗普政府正式撤銷拜登於2023年簽署的《人工智慧安全行政命令》，該命令原要求人工智能開發者向政府提交安全測試結果，並制定相關標準以確保人工智能技術的安全性。特朗普卻認為，這些規定過於嚴苛，或阻礙創新，因此決定取消，轉而鼓勵企業自律。此舉受到大型科技公司歡迎，認為有助加速人工智能技術的研發和應用。然而，有評論指缺乏監管可能導致人工智能技術被濫用，將帶來倫理和安全方面的挑戰。

為鞏固美國在人工智能領域的領先地位，特朗普宣布與OpenAI、Softbank、 Oracle和 MGX等企業合作，成立名為「Stargate」的新公司，計劃投資高達5000億美元，用於建設人工智能基礎設施。該計劃將在德州建立大型數據中心，預計創造超過10萬個就業機會。特朗普強調，此舉旨在確保技術和資源留在美國，應對來自中國等國家的競爭。但如此龐大的投資，將會引發對市場壟斷和資源分配不均的擔憂。Elon Musk 更在社交媒體上質疑，組成Stargate的這些公司，未必有這麼龐大的資金，也惹來這群美國科技領袖在網上罵戰。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為特朗普就發展AI基礎建設發表講話。（Reuters）

特朗普任命矽谷投資家David Sacks為白宮「人工智能與加密貨幣主管」，此新設立的職位旨在統籌國家技術政策，推動人工智能和加密貨幣領域的發展。David Sacks以支持創新和減少監管著稱，預計將推動有利於初創企業的政策。然而，過度放鬆監管可能導致市場失衡，甚至引發金融風險。

在對外政策方面，特朗普政府重新審視對中國的科技政策。此前，拜登政府對中國實施了人工智能晶片出口限制，旨在維護國家安全。然而，這些限制遭到美國企業的批評，認為不利自身發展。特朗普政府表示將重新評估這些限制措施，尋求在保護國家安全與促進商業利益之間取得平衡。

特朗普政府的人工智能新政策，將對全球科技格局產生多重影響。拜登時代，政策偏重平衡創新與社會責任，及尋求國際間的合作與一致。相反特朗普時代，政策則回歸「國家主義」，將優勢資源集中於提升美國自身的競爭力。這種轉變可能令美國在短期內取得技術領先，但卻可能損害長期的國際合作機制。此外，美國政府放寬監管人工智能，亦可能促使其他國家效仿，導致全球人工智能技術發展加速，增加倫理和安全風險。特朗普2.0將會是一個充滿變數的年代，大家做好心裡準備適應了嗎？

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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