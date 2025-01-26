永不說不　永不說永不｜知薇

最近重讀Michael Singer的名作《Surrender Experience》，特別有共鳴。整本書如作者自傳，每一次人生和事業的變化，都圍繞他如何從很不願意、有點不願意、半推半就到全然信任接受。從一個離家隱世的冥想者，直至成為上市公司CEO，他慢慢發現頭腦認知的是多局限，而全然接受(surrender)有多精妙，宇宙萬物。一切發生，自有安排。

知薇從事一個行當多年，越發專業和深入之餘，也形成了在舒適圈，以為會一直走下去。近期，不停有新機會來敲門，更奇怪的是，竟都不是完全契合當下賽道的機會，雖然多少有些相關性，但都相當於是轉行了。

頭腦告訴自己前方危險，遲疑不敢接受宇宙拋來的橄欖枝。心中僅存的微小火苗卻被悄悄燃起：有新機遇和新挑戰？試試看？或許可以走出新的一條路？也許會很有趣、會學到很多新東西？

聽著心底這微弱卻極具吸引力的辯論，想起Michael Singer書裏無數次類似的情形，知薇告訴自己：這次要全然信任和接受。錯了又如何？不成功又如何？至少一路上我一定有學習和得著，如此也便足矣。

於是，帶著恐懼，更帶著信念，知薇接受了其中一個機會，開始了一段新的職業旅程。你們一定好奇進展如何？現在下結論為時尚早，畢竟才剛開始。但是，這段時間雖充滿不確定性，唯一確定的是：我過得非常充實，每天都有新的知識和學習，每天都面對前所未有的挑戰，每天都因此在進步。哪怕略顯笨拙愚鈍，我允許自己不懂不會，堅持在新領域裏大膽思考和提問，從而得到最快和最大的學習。

最近一次酒會，知薇遇到一位國際銀行界的老行尊，聊起他職業生涯多次跨國任命和職業轉變，也分享自己最近的小轉行，他抿了一口香檳，微笑著送了一句他職場成功心得：Never say no, never say never. (永不說不，永不說永不）。知薇醍醐灌頂，這部就是全然信任和接受嗎？