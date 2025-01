永不說不　永不說永不｜知薇

最近重讀Michael Singer的名作《Surrender Experience》,特別有共鳴。整本書如作者自傳,每一次人生和事業的變化,都圍繞他如何從很不願意、有點不願意、半推半就到全然信任接受。從一個離家隱世的冥想者,直至成為上市公司CEO,他慢慢發現頭腦認知的是多局限,而全然接受(surrender)有多精妙,宇宙萬物。一切發生,自有安排。

知薇從事一個行當多年,越發專業和深入之餘,也形成了在舒適圈,以為會一直走下去。近期,不停有新機會來敲門,更奇怪的是,竟都不是完全契合當下賽道的機會,雖然多少有些相關性,但都相當於是轉行了。

頭腦告訴自己前方危險,遲疑不敢接受宇宙拋來的橄欖枝。心中僅存的微小火苗卻被悄悄燃起:有新機遇和新挑戰?試試看?或許可以走出新的一條路?也許會很有趣、會學到很多新東西?

聽著心底這微弱卻極具吸引力的辯論,想起Michael Singer書裏無數次類似的情形,知薇告訴自己:這次要全然信任和接受。錯了又如何?不成功又如何?至少一路上我一定有學習和得著,如此也便足矣。

於是,帶著恐懼,更帶著信念,知薇接受了其中一個機會,開始了一段新的職業旅程。你們一定好奇進展如何?現在下結論為時尚早,畢竟才剛開始。但是,這段時間雖充滿不確定性,唯一確定的是:我過得非常充實,每天都有新的知識和學習,每天都面對前所未有的挑戰,每天都因此在進步。哪怕略顯笨拙愚鈍,我允許自己不懂不會,堅持在新領域裏大膽思考和提問,從而得到最快和最大的學習。

最近一次酒會,知薇遇到一位國際銀行界的老行尊,聊起他職業生涯多次跨國任命和職業轉變,也分享自己最近的小轉行,他抿了一口香檳,微笑著送了一句他職場成功心得:Never say no, never say never. (永不說不,永不說永不)。知薇醍醐灌頂,這部就是全然信任和接受嗎?