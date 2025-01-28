德銀︰DeepSeek AI產品面世 投資者或對晶片股天價估值作反思
撰文：張偉倫
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內地初創公司DeepSeek推出的低成本及高效能AI產品，觸發環球多隻科技股於周一（27日）下挫。德意志銀行策略師Jim Reid在給客戶的報告中表示，許多美國科技股的估值極高，部分晶片製造商的估值更高於蘋果、Meta等美股「神奇七俠」發展更成熟、更全面的股份。
Nvidia（英偉達）以周一約為過去12個月收益的56倍，超微（AMD）市盈率更達到三位數。
或致半導體需求增長放緩
中國人工智能DeepSeek模型的出現，讓投資者重新思考晶片股的前景，並質疑他們願意支付的天價估值。 他稱DeepSeek AI的出現顯示半導體需求快速增長或將放緩。人工智能產業仍處於萌芽階段，投資該類股份全靠公司推動未來生產力的潛力，幾乎不可能知道將如何發展，或目前行業佼佼者會否面臨哪些競爭。
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