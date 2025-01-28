受惠內地家電補貼　海爾智家 (6690) 銷售增長值期待｜彭偉新

現時內地樓市仍然處於低迷狀態，即使近期內地一線城市的樓價已回穩，但由於大部份地區的樓市仍然受到經濟前景不穩所影響，相信短期內仍然難以推動內地樓價全面反彈，因此，對於內地家電的需暫時難有較強勁的推動作用。不過，中央政府已連續第二年對家電提供津貼補助，或會成為支持內地家電需求維持強勁增長的主要因素。有助包括海爾智家等家電股有較高的估值。而海爾智家更是全球領先的家電製造商，以創新和智能製造為核心，提供冰箱、洗衣機、空調等家庭電器，並致力於成為智能家居解決方案的領導者，集團主要亮點包括強大的品牌影響力、智能技術優勢、國際化布局以及可持續發展的重視，未來將在智能家居領域持續引領潮流，實現可持續增長。

海爾智家周一以 26.05 港元收市，全日上升 0.6 港元或 2.36%。集團過去5年的平均Beta值為 0.85，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 36.45 港元，而最低位則曾見 21.5港元，股價於過去52周累計上升 12.11%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 11.7%，以現價 26.05 港元計，海爾智家的股價較 50 天線低 2.38%，另外，現價亦較 200 天線低 3.8%，走勢稍弱，不過現價反而有機會在走勢屬於反彈初期而能有較大的反彈空間。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.1 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.06倍，而市賬率則為 1.98 倍，估值仍然不算太高。

海爾智家於去年8月29日至今年1月27日期間的股價共錄得11.45%的升幅，期間，共錄得20.45 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的17.59 億港元，而散戶則佔當中的2.85 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14%；而最低則跌至-1.95%，而到1月27日當日則為5.74%，反映大戶資金動力正在改善，有助股價能逐步由低位作出反彈。而海爾智家之股價於去年10月7日升抵36.45港元見頂後，便持續回落更形成一浪低於一浪走勢，失守所有移動平均線支持外，最低更於今年1月14日見24.30港元，雖然股價形成一底低於一底，但9天RSI則已於去年11月25日先行見底，並形成了RSI底背馳走勢，反映股價或已出現見底並有望出現持續反彈。

股價昨日連續第二日反彈，更以兩連陽走勢上試20天線阻力，雖然股價未能升破自去年10月高位36.45港元開始形成的跌浪頂部，不過，由於已出現RSI牛背馳，只要股價在短期內能升破50天線的阻力，股價將會迎來較明顯的反彈。投資者可以在30港元水平買入，若果以整個自去年10月形成的跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，上望29.00港元，只要股價能企穩在24.30港元以上，可以繼續持有。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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