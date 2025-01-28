李嘉誠曾贈港大等治癌器材　生產商Histosonics擬年內美國上市

醫療器材生產商HistoSonics據報擬今年內於美國上市。去年李嘉誠基金會分別向港大醫學院及中文大學，各捐贈一部由Histosonics生產的Histotripsy醫療品材。Histotripsy（超聲波組織碎化）醫療器材用於治療癌症，李嘉誠更對有關技術表示不可思議。



組織碎化技術是一種嶄新的無創技術，利用高強度超聲波精確破壞癌細胞，而不會損害周圍的健康組織。這項創新的專利技術利用超聲波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡。這些氣泡迅速膨脹和收縮，會產生衝擊波破壞和液化目標腫瘤細胞。

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

李嘉誠曾讚投術如科技禮物

李嘉誠曾表示，組織碎化技術有如一份科技禮物， 賦予社會希望、健康和生命的禮物，又指這種低成本、高效益的癌症治療新選擇，不但可大幅減輕患者家庭的經濟壓力，也可紓緩公營醫療服務在老齡化社會對政府所造成的財政負擔。

報道引述消息人士指，HistoSonics已與投資銀行進行討論，評估可能籌集數億美元的潛在股票出售，又指HistoSonics上市時尋求數十億美元估值。

去年，HistoSonics 在由Alpha Wave Ventures領投的D輪私募融資中籌集1.02億美元。新投資者 Amzak Health 和 HealthQuest Capital參與了此輪融資，現有投資者Johnson & Johnson Innovation-JJDC Inc. 和Lumira Ventures亦參與了投資。