據《華爾街日報》報道,OpenAI按最高3,400億美元估值,洽商融資最多400億美元。其中日本軟銀集團可能會在本輪融資中出資高達250億美元。



另一方面,OpenAI行政總裁Sam Altman周四(31日)向美國政策制定者強調,繼續大力投資實體基礎設施以支持未來人工智能發展的必要性。

Deepseek and OpenAI logos are seen in this illustration taken January 27, 2025. (REUTERS)