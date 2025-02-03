內地汽車業持續登頂帶動需求　華虹半導體 (1347) 可受惠｜彭偉新

華虹半導體主要是專注於8吋和12吋晶圓的製造，產品包括IGBT、快閃記憶體、邏輯電路、射頻（RF）及電源管理IC（PMIC）等，集團在亞洲半導體市場中佔有一席主要的地位，而且，更受惠於不斷增長的AI需求和電動車市場的發展，帶動堡團整體產品的需求持續上升，帶動集團在過去5年間的收入年均複合增長率達到19.7%，高於市場同業的14.6%增長率。另外，過去5年的營收年均複合增長率亦達到9.6%，高於同業只有7.2%的增幅。不過，整體的毛利及純利則稍為低於市場的平均值。雖然如此，集團2024年第3季度的毛利率仍然達到12.2%，至於季度淨利潤為3.14億元人民幣，按年上升2.1倍，主要是受惠於市場對集團的產品需求回升外，集團的淨利息支出亦大幅下降。

隨著12吋晶圓產能的提升及晶圓價格預期上漲，華虹的收入預計在2025年增長15-20%。同時，快閃記憶體需求逐步回暖，促進業務增長。雖然目前8吋晶圓的利用率因IGBT需求疲弱而下降，但12吋晶圓的利用率依然穩定在100%以上，而且，隨著電動車和AI技術的快速發展，PMIC等產品的需求將持續強勁，幫助華虹保持增長。市場預期集團2025年毛利率將達到20%以上，至於集團在12吋晶圓的產能提升計劃，令到2025年底達到每月2至3萬片，並在2026年增至每月8.3萬片，為集團覆蓋多個快速增長的市場，包括AI和電動車領域上，為集團在未來一年帶來更強勁的增長動力。

市場預期華虹半導體的2024年全年每股盈利因受到生產成本增加，而明顯下跌至每股0.50港元，令到達期市盈率上升至49倍，不過，由於上述的利好因素將會在2025年開始到位，令到集團2025年全年的每股盈利將會急升84%至每股0.93港元，拉低2025年的遠期市盈率至26.7倍。市場現時共有16位分析師對華虹半導體有進行調研覆蓋，而目標價範圍由16港元至32港元之間，而目標價的平均值為24.60港元，若果以上周收市價22.85港元計算，潛在上升空間有太約6.3%。雖然潛在升幅不足一成，不過，隨著市場對內地市場對整體晶片需求的上升，以及預期中央會繼續扶助內地晶片行業，而提供更多的優惠政策，相信華虹半導體的股價仍然有機會再試更高水平。

華虹半導體股價於去年10月曾升上最高位見32.75港元後，由高位持續回落，並曾於去年11月跌返19.14港元後逐步回穩，股價其後由低位反彈，並成功扭轉之前一浪低於一浪的走勢，曾反彈至1月17日高位見25.20港元，但仍未能成功收復整個跌幅的38.2%，並在上周曾一度跌返21.60港元後才作出反彈，不過，股價在低位隨即作出反彈，預期股價可以繼續作出反彈並再度上試25.00港元水平。投資者可以在22.50港元水平買入，上望25.00港元，只要股價未有失守21.00港元可以繼續持有。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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