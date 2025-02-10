彭博︰Shein要求內地廠商越南增產　建廠初期提高採購價最多3成

《彭博》引述消息報道，線上快速時尚銷售商Shein，要求一些中國大型服裝供應商在越南新建產能，並以提高採購價最多30%作為激勵措施之一。據報，為尋求減輕美國對中國商品新關稅的影響，Shein已努力數月，並在最近幾周加快步伐。



報道引述消息指，為鼓勵幾大中國供應商在越南新建生產線，Shein提供的優惠條件包括將採購價提高15至30%，並保證增加訂單。知情人士並稱，Shein還可接受更長的生產時間，並將幫助供應商建廠，以及將面料從中國運到越南。

但報道引述消息指，這些激勵措施僅適用於供應商建廠的頭幾個月，不是永久提供。目前尚不清楚供應商在越南設廠後是否會縮減現有的中國產能。討論還處於初步階段，計劃仍可能變化。

SHEIN：A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. （Reuters）

Shein發言人在電子郵件中否認該公司計劃在越南增加產能，但沒有詳細說明。

美國上周對來自中國內地和香港的商品加徵10%關稅，並且一度取消小額包裹貨品關稅豁免。雖然總統特朗普上周宣布暫緩前述安排，但Shein和拼多多旗下Temu仍被視為特朗普新政下的主要受累者，Shein最新估值更傳出下調。