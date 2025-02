彭博︰Shein要求內地廠商越南增產　建廠初期提高採購價最多3成

《彭博》引述消息報道,線上快速時尚銷售商Shein,要求一些中國大型服裝供應商在越南新建產能,並以提高採購價最多30%作為激勵措施之一。據報,為尋求減輕美國對中國商品新關稅的影響,Shein已努力數月,並在最近幾周加快步伐。



報道引述消息指,為鼓勵幾大中國供應商在越南新建生產線,Shein提供的優惠條件包括將採購價提高15至30%,並保證增加訂單。知情人士並稱,Shein還可接受更長的生產時間,並將幫助供應商建廠,以及將面料從中國運到越南。

但報道引述消息指,這些激勵措施僅適用於供應商建廠的頭幾個月,不是永久提供。目前尚不清楚供應商在越南設廠後是否會縮減現有的中國產能。討論還處於初步階段,計劃仍可能變化。

SHEIN:A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. (Reuters)