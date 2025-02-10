人民日報發文反駁外資撤出論　稱外資要跟上市場變化才能成功

對於網上有關「外資正在大規模地從中國撤出去」說法，內地官方媒體《人民日報》刊登文章稱，在消費需求個性化、多元化趨勢下，在本土零售企業強勢崛起下，傳統商業模式在中國行不通了。近年來一些沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，更多技術含量高的外資進來了，快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功。



文章指出，一個持續發展、動能強勁的中國，一定是外資眼中的「香餑餑」；但同時，一個充分競爭、市場開放的中國，外資企業必須拿出看家本領才能站穩腳跟。

去年內地外企數目按年增加9.9%。（資料圖片）

外企數目按年增長近1成

報道指出，儘管2024年內地實際使用外資金額按年下跌27.1%，但新設立外資企業數量按年增長9.9%，反映市場結構正進行優化升級。同時以短期和長期分析，解釋引入外資規模為何下降，稱產業投資是面向長期的理性經濟行為，受中長期多重因素影響，數據上下波動符合經濟學規律。短期而言，2021年以來，中國連續3年引資規模超1萬億元，外資大量流入，集中釋放投資需求，2024年有所收縮也在正常範圍內。從長期來看，全球跨國投資呈現出服務化、輕資產化趨勢，利用外資規模與新設企業數量之間也會出現階段性反差。

與此同時，近年來，中國出台更大規模、更高水平的自主開放和單邊開放舉措，舉辦進博會、鏈博會，縮減外資准入負面清單，給予外資國民待遇等，外資進入中國市場的門檻不斷降低，愈來愈多的中小外資企業進入中國市場，這是新設外資企業數量較快增長的重要原因。

12月18日，沃爾瑪山姆會員店在浙江溫州開設了全國第五十二家門店。（視覺中國）

稱傳統商業模式難在內地有發展

文章又指，中國進入高質量發展新階段，從資本緊缺轉向資本富餘，從注重引進外資轉向「引進來」「走出去」並重，但資本富餘和「走出去」並不意味中國不需要外資。加快構建開放的國內國際雙循環，外資仍是關鍵樞紐。

文章亦以零售巨頭沃爾瑪為例，指市場經常傳出「撤離中國」的消息，但事實是該企業旗下的山姆會員店於去年12月在溫州開設第52間分店，2024年第三季度在內地銷售淨額更錄得17%增幅。報道還表示，「在消費需求個人化、多元化趨勢下，在本土零售企業強勢崛起下，傳統商業模式在中國行不通了，快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功」。

文章說，近年來，美西方一些人將經貿問題政治化，全球跨國投資持續低迷，這對中國吸引外資帶來不小挑戰。外部環境愈是嚴峻，愈需要以更高質量的發展、更高水平的開放，應對外部不確定性。堅定開放、互利共贏，中國是認真的。與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。