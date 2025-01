中國AI公司DeepSeek突然爆紅,其日前發佈的AI大模型「DeepSeek-R1」,聲稱成本低、部分性能比肩美國OpenAI最新的o1,因而引起熱烈的討論,更令美國金融市場大震蕩。但DeepSeek是否真的「有問必答」,且與o1「睇齊」?《香港01》就相對「敏感」的中國經濟及政治相關問題,實測兩大AI大模型,看看誰更具啟示!



《香港01》嘗試就中國經濟、政治等議題,比較兩大AI模型。

有股神秘的東方「勢力」引起美國科技巨頭、社會大眾「暴風式」討論,並令隔晚美股大震蕩,「股王」Nvidia單日暴瀉17%!它就是DeepSeek,其最新發佈的AI大模型DeepSeek-R1在短短數日於App Store下載量超越OpenAI研發的ChatGPT,並在中國及美國地區的免費應用程式排行榜首。

在中國「土生土長」的DeepSeek號稱部分性能比肩美國OpenAI最新的o1,更能「探索未知的領域」,《香港01》嘗試就其理應已知的領域——中國經濟、政治等議題,比較兩者。不過由於是次實測並非處理高深的模型推理,因此在是次測試中是將DeepSeek-R1與OpenAI又更強語言處理能力的GPT-4o進行比較。

問題一:預測2025年中國經濟狀況

首先,記者詢問兩者「2025年中國經濟情況如何?」,DeepSeek回覆「中國經濟將處於轉型攻堅期,即傳統增長模式(房地產、基建、出口導向)逐步讓位於創新驅動與消費主導,但轉型過程中的陣痛(如失業壓力、金融風險)仍需妥善應對。若政策協調得當,中國有望實現更可持續的高質量發展,並在全球綠色與數字經濟的競爭中佔據重要地位。然而,國內外不確定性(如地緣政治、技術脫鈎)可能加劇波動,需密切關注政策靈活性與風險防控能力。」

答案相對「中性」,亦無「押注」一邊。再來看看ChatGPT,它回覆「中國經濟處於轉型關鍵期,增速或許不如以往,但質量提升將是主要目標。儘管面臨挑戰,中國的強大產業基礎、政策靈活性以及創新能力為其未來經濟發展提供了較強的韌性。」可見,答案偏向「審慎樂觀」。

兩者中文回覆均「官僚式」,只DeepSeek回答更為詳盡、條理。同樣的問題,有趣的是,我們嘗試再以英文詢問,DeepSeek回覆卻明顯較中文答案「悲觀」,強調「larger but slower growing」(規模更大但增長更慢),且若出現失誤,將陷入「a prolonged middle-income trap」(中等收入陷阱),即經濟發展停滯,無法順利邁向更高所得水準的狀況。

再來看ChatGPT,它回覆「slower but more sustainable growth」(速度較慢,但可持續增長),答案與自身中文回覆相近。

上述問題可以看出ChatGPT中英文回覆相近,而DeepSeek回覆較ChatGPT詳盡,但在中英文答案比對中,DeepSeek英文回覆會較自身中文回覆相對「悲觀」。

問題二:中國經濟是否面臨通縮風險

為驗證上述結論,記者再詢問兩者「中國經濟是否面臨通縮風險?」,兩個模型的答案同樣「似有還無」,啟示作用不大。DeepSeek回覆是「中國短期內全面通縮概率較低,但結構性通縮壓力將持續存在」,ChatGPT回覆「中國經濟確實面臨一定的通縮風險,然而,政府的政策工具箱仍然充足,若能有效刺激內需、穩定房地產市場並推動產業升級,中國有望避免進入全面通縮。」

若以英文詢問同意問題,ChatGPT英文回覆與自身中文回覆相近,而DeepSeek英文回覆明顯較其中文答案斷然、偏淡,它回覆「teetering on the edge of deflation」(在通縮的邊緣),又指「Failure to act decisively risks a Japan-style lost decade」(「若不採取行動,可能會面臨日本式的迷失十年」)。

問題三:中國政治相關問題

此外,記者詢問兩者關於中國政治的問題,例如「六四事件」及評價中國領導人,ChatGPT作出了詳細的回答,而DeepSeek則一如外媒所指,拒絕回答相關問題。

為進一步測試DeepSeek,詢問它「2019年6月9日香港發生甚麼事?」DeepSeek回覆「此事件被視為香港社會近年來最重要的政治運動之一,不僅反映部分市民對法律、自治權的擔憂,也促使社會各界更深入討論一國兩制的實踐與未來。後續發展中,中央政府通過制定《香港國安法》等措施,進一步強調維護國家安全的重要性。」答案強調了國家主權的重要性。

DeepSeek 英文回覆較自身中文回覆悲觀

綜上所述,在中國經濟問題上,DeepSeek 英文回覆會較自身中文回覆偏淡,ChatGPT始終如一,且前者就相對敏感的政治問題,出現明顯的「自我審查」。

那麼AI模型是否存在意識形態,香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示,DeepSeek是成本較低惟學習能力很強的AI大模型,但並不存在「意識形態」,基本上是「你餵咩佢就食咩!」

事實上,AI模型訓練數據來自於大量的公開可用文本,包括書籍、網頁等資源,並對於資料進行嚴謹的清理與篩選,以確保不包括個人私隱信息及非公開內容。因此,或許DeepSeek訓練數據,中文回覆主要參考了中文媒體和中文網絡的信息,而在英文回覆則參考外媒和外國網站,ChatGPT數據來源料較為統一。