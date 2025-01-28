中國AI公司DeepSeek突然爆紅，其日前發佈的AI大模型「DeepSeek-R1」，聲稱成本低、部分性能比肩美國OpenAI最新的o1，因而引起熱烈的討論，更令美國金融市場大震蕩。但DeepSeek是否真的「有問必答」，且與o1「睇齊」？《香港01》就相對「敏感」的中國經濟及政治相關問題，實測兩大AI大模型，看看誰更具啟示！



《香港01》嘗試就中國經濟、政治等議題，比較兩大AI模型。 (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)

有股神秘的東方「勢力」引起美國科技巨頭、社會大眾「暴風式」討論，並令隔晚美股大震蕩，「股王」Nvidia單日暴瀉17%！它就是DeepSeek，其最新發佈的AI大模型DeepSeek-R1在短短數日於App Store下載量超越OpenAI研發的ChatGPT，並在中國及美國地區的免費應用程式排行榜首。

在中國「土生土長」的DeepSeek號稱部分性能比肩美國OpenAI最新的o1，更能「探索未知的領域」，《香港01》嘗試就其理應已知的領域——中國經濟、政治等議題，比較兩者。不過由於是次實測並非處理高深的模型推理，因此在是次測試中是將DeepSeek-R1與OpenAI又更強語言處理能力的GPT-4o進行比較。

問題一：預測2025年中國經濟狀況

首先，記者詢問兩者「2025年中國經濟情況如何？」，DeepSeek回覆「中國經濟將處於轉型攻堅期，即傳統增長模式（房地產、基建、出口導向）逐步讓位於創新驅動與消費主導，但轉型過程中的陣痛（如失業壓力、金融風險）仍需妥善應對。若政策協調得當，中國有望實現更可持續的高質量發展，並在全球綠色與數字經濟的競爭中佔據重要地位。然而，國內外不確定性（如地緣政治、技術脫鈎）可能加劇波動，需密切關注政策靈活性與風險防控能力。」

答案相對「中性」，亦無「押注」一邊。再來看看ChatGPT，它回覆「中國經濟處於轉型關鍵期，增速或許不如以往，但質量提升將是主要目標。儘管面臨挑戰，中國的強大產業基礎、政策靈活性以及創新能力為其未來經濟發展提供了較強的韌性。」可見，答案偏向「審慎樂觀」。

兩者中文回覆均「官僚式」，只DeepSeek回答更為詳盡、條理。同樣的問題，有趣的是，我們嘗試再以英文詢問，DeepSeek回覆卻明顯較中文答案「悲觀」，強調「larger but slower growing」（規模更大但增長更慢），且若出現失誤，將陷入「a prolonged middle-income trap」（中等收入陷阱），即經濟發展停滯，無法順利邁向更高所得水準的狀況。

再來看ChatGPT，它回覆「slower but more sustainable growth」（速度較慢，但可持續增長），答案與自身中文回覆相近。

上述問題可以看出ChatGPT中英文回覆相近，而DeepSeek回覆較ChatGPT詳盡，但在中英文答案比對中，DeepSeek英文回覆會較自身中文回覆相對「悲觀」。

問題二：中國經濟是否面臨通縮風險

為驗證上述結論，記者再詢問兩者「中國經濟是否面臨通縮風險？」，兩個模型的答案同樣「似有還無」，啟示作用不大。DeepSeek回覆是「中國短期內全面通縮概率較低，但結構性通縮壓力將持續存在」，ChatGPT回覆「中國經濟確實面臨一定的通縮風險，然而，政府的政策工具箱仍然充足，若能有效刺激內需、穩定房地產市場並推動產業升級，中國有望避免進入全面通縮。」

若以英文詢問同意問題，ChatGPT英文回覆與自身中文回覆相近，而DeepSeek英文回覆明顯較其中文答案斷然、偏淡，它回覆「teetering on the edge of deflation」（在通縮的邊緣），又指「Failure to act decisively risks a Japan-style lost decade」（「若不採取行動，可能會面臨日本式的迷失十年」）。

問題三：中國政治相關問題

此外，記者詢問兩者關於中國政治的問題，例如「六四事件」及評價中國領導人，ChatGPT作出了詳細的回答，而DeepSeek則一如外媒所指，拒絕回答相關問題。

為進一步測試DeepSeek，詢問它「2019年6月9日香港發生甚麼事？」DeepSeek回覆「此事件被視為香港社會近年來最重要的政治運動之一，不僅反映部分市民對法律、自治權的擔憂，也促使社會各界更深入討論一國兩制的實踐與未來。後續發展中，中央政府通過制定《香港國安法》等措施，進一步強調維護國家安全的重要性。」答案強調了國家主權的重要性。

DeepSeek 英文回覆較自身中文回覆悲觀

綜上所述，在中國經濟問題上，DeepSeek 英文回覆會較自身中文回覆偏淡，ChatGPT始終如一，且前者就相對敏感的政治問題，出現明顯的「自我審查」。

那麼AI模型是否存在意識形態，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，DeepSeek是成本較低惟學習能力很強的AI大模型，但並不存在「意識形態」，基本上是「你餵咩佢就食咩！」

事實上，AI模型訓練數據來自於大量的公開可用文本，包括書籍、網頁等資源，並對於資料進行嚴謹的清理與篩選，以確保不包括個人私隱信息及非公開內容。因此，或許DeepSeek訓練數據，中文回覆主要參考了中文媒體和中文網絡的信息，而在英文回覆則參考外媒和外國網站，ChatGPT數據來源料較為統一。