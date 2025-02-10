富瑞︰新世界與高負債比發展商總貸款　佔整體商業地產貸款16%

富瑞在今年1月初對本港中小型發展商財政狀況進行重新評估，發現在11家中小型發展商中，有8家出現較高風險情況，去年有此情況的發展商為5家。該行認為這反映出發展商財政狀況及盈利能力進一步惡化，相信會加快發展商出售資產或集資情況。



談及大型發展商時，該行指出實力較弱的發展商將加快出售資產，或導致資產價值下跌。同時指出新世界（0017）以平均呎價1.85萬元推售北角項目皇都一期，與周邊較近期項目相比低11%，認為今年發展商面臨更大的利潤壓力，因為早前減價預售樓花項目已逐步反映在入帳利潤。

富瑞以4項準則評核發展商財政狀況，分別為淨負債比例低於40%﹑現金對短債比率高於1倍﹑1年內到期債務佔總債務比率低於50%，以及利息覆蓋率低於1倍。

該行指出11家中小型發展商中，僅3家淨負債比率低於40%，而高風險中小型發展商的平均負債率達到81%；同時8家發展商未能符合部份上述的準則，高風險發展商總債務增至1,250億元。

料新世界違約風險較低

該行又表示早前對新世界可回收資產值進行評估，加上公司的銀行貸款為有抵押再融資，因此新世界違約風險較低。不過該行亦指出並非意味銀行可以安全地避開商業房地產影響，因為高負債比率的小型發展商及新世界的貸款，合共佔本港商業地產貸款總額16%，因此該行及部份專業地產投資者認為，至少20%至30%本港商業地產貸款評級存下調風險。

該行指出中銀（2388）﹑東亞（0023）及恒生（0011）及8家高風險小型發展商的主要銀行。大華銀行為5家發展商的主要銀行，星展及華僑銀行為4家發展商的主要銀行。