新世界北角皇都開價首批88伙　折實最平605.5萬、呎價低見16888元

新世界（0017）旗下北角新盤皇都將於今日（6日）開價，首張價單提供88伙，折實平均呎價為18,540元，較2024年11月、即三個月推出的宏安旗下北角101 Kings Road首批折實平均呎價20,800元，低約11%。至於皇都首批單位中，最平一房戶折實價605.5萬元，至於呎價最低見16,888元。



皇都首批提供88伙，戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由343至726平方呎，當中一房佔25伙、兩房佔62伙，以及三房佔1伙。扣除最高22%折扣優惠後，折實價由萬至605.5萬至1,959.3萬元，折實呎價16,888元至26,988元起。

入場單位屬7樓B9室，實用面積343平方呎，屬一房間隔，折實售價605.5萬元，呎價17,653元。呎價最平為7樓A9室，實用面積446平方呎，折實售價753.2萬，呎價16,888元。

（黃祐樺攝）

「頭炮喜動價」推盤、最快下周開售

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣形容首張價單屬「頭炮喜動價」，項目設有兩個示範單位，其售樓處及示範單位將明晚優先開放與New World Club買家參觀。最快本周六起正式開放予公眾參觀及收票，最快下周開售。

另又指，首張價單有82伙折實售價全數低於1,000萬元，折實呎價全數低於2萬元。價單定價市價9.45億元。

同區新盤101 Kings Road折實均價20800元 皇都低約11%

翻查近年同樣於北角以價單形式推出的新樓盤，對上為101 Kings Road於2024年11月推出，首批51伙單位，折實平均呎價20,800元，一房戶入場價488萬元。

另外維峯．浚匯於2018年推出，首批50伙單位，折實平均呎價25,951元，開放式戶入場價498萬元。

至於，柏蔚山於2018年推出，首批123伙單位，折實均價28,032元，三房戶入場價1,953萬元。 維港頌於2017年推出，首批76伙單位，折實均價30,470元，一房戶入場價1,030萬元。

另外亦有多家銀行在皇都的展銷廳設置專屬櫃檯，提供專業按揭服務，包括大型銀行渣打及中國工商銀行等承做按揭等。

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整個項目採夾心設計 住宅項目提供388伙

項目分為三部分，當中388伙住宅項目的大樓正門面向渣華道臨海方向，至於，屬於一級歷史建築的前皇都戲院大廈部分則獲原址保留，繼續面向英皇道方向。而後加入皇都項目的商業大樓則設在住宅項目及前皇都戲院大廈中間。

北角皇都佈局圖，項目分為三部分，包括住宅、商廈及一級歷史建築皇都戲院。

新世界2020年斥47.76億收購皇都戲院

北角皇都戲院於1997年結業，有超過70年歷史，其中戲院大樓更於2017年獲評為一級歷史建築。其後新世界於2020年斥資47.76億元收購整個物業，是香港歷來最高成交價強拍個案。新世界亦宣佈將為戲院部分啟動保育計劃，承諾會復修、保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌。