微信數據報告發表　內有多項用戶分析　睇你又中左幾多項？

騰訊控股（0700）旗下的微信，全球用戶近11億，可以說是世界上最普及的即時通訊軟件。相信不少人曾利用微信與好友﹑工作夥伴及長輩溝通，甚至日常交通消費，也常利用微信的系統及服務。那麼這11億用戶，有又何特徵及偏好？今日公布的微信數據報告，讓外界得以了解到不同年層用戶的偏好如何。若閣下是微信用戶，相信報告的分析有更深體會。

00後用戶是晚睡早起的一群

報告指出截至去年9月，作為00後的用戶，最愛用「掩臉」符號與人溝通，並且是晚睡早起的一群，睡眠時間最短。既然晚睡，活躍時間亦會較夜。原來00後愛在晚上10後開始活動，為夜貓子一群。年青一群原來多嗜甜與冰涼飲品，每月用於支付冷飲和甜品的00後用戶人數，按年增加230%。

00後用戶愛嗜泠飲及甜品。（微信報告擷圖）

90後用戶每月使用交通工具達25次

那麼90後的用戶又有何偏好及特徵？90後的用戶，最愛用的表情符號為「邊哭邊笑」，並且是起床最晚的一群。該年齡群組用戶原來是使用交通工具是頻繁的一群，每月達25次。至於閱讀習慣方面，3年前愛看娛樂八掛，今日則轉向生活情感。

90後用戶閱讀習慣已轉變成愛看生活情感。（微信報告擷圖）

80後用戶閱讀習慣為關注國家大事

80後的用戶又怎樣？最愛用的表情符號為「咧咀大笑」，並且是無論早晚，均熱愛閱讀。日間精力主要是用來工作，而閱讀內容與3年前一致，始終關注國家大事。

80後用戶日間工作精力主要用來工作。（微信報告擷圖）

70後用戶最愛刷朋友圈

70後的用戶又會是如何？愛用的表情符號為「掩咀微笑」，休閒時刻愛刷朋友圈，並且多在晚上11時30分左右去睡。

70後用戶多於晚上11時30分左右就寢。（微信報告擷圖）

55歲或以上用戶閱讀時關注養生健康

55歲或以上用戶，最愛的表情符號為「豎起姆指點讚」。在生活層慣上，可謂早睡早起的一群，日間線上娛樂豐富，會刷微信圈﹑閱讀﹑購物，在晚餐後則習慣與子女作視頻通話。至於閱讀習慣上亦有變化，3年前是熱愛閱讀勵志文化，3年後關注養生健康。

55歲以上用戶群組愛於晚餐後，與子女進行視頻通話。（微信報告擷圖）

所有用戶每日發信息達450次

微信除了對各年齡群組作出分析，當然亦有其他數據發掘到，如每月使用微信零售消費的買家，較按年增1.5倍，認為人臉支付及智能推薦等技術衝向零售界。同時每月使用微信吃飯買單的食客，按年增加1.7倍。

報告亦指出每日成功傳呼的音視頻達4.1億次，視頻通話用戶較3年前增加570%，而每日發出的信息更達450億次。有關數據除了反映出人與人之間如何頻繁地利用微信作溝通媒介外，商界亦可以發掘中不少商機。