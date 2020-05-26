【何鴻燊逝世】央視︰澳博榮譽主席、賭王何鴻燊逝世　享年98歲

據央視報道，叱咤港澳政經界逾半世紀、有「賭王」之稱的澳博（0880）榮譽主席何鴻燊離世，享年98歲。他今日（26日）於養和醫院病逝，彌留時家人陪同在旁。

何鴻燊獨攬澳門賭場經營權達40年，故有「賭王」之稱。（資料圖片）

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多次傳出健康情況轉差 眾子女到院探望

賭王何鴻燊近年多次傳出病危，昨日（25日）下午再有消息傳出，吸引大批記者到養和醫院守候。期間三房陳婉珍所生的女兒何超雲，晚上怱怱趕到醫院，神色落莫，未有回應記者問題。至於其他子女，則未有出現在傳媒守候位置。

近年已甚少公開露面的何鴻燊，健康情況不時惹來關注。在今年1月，已傳出賭王病危的消息，有指廣東政協及廣東省委統戰部對何家家人表示慰問。當時現身養和醫院的何超儀接受記者訪問時指「我諗都OK吖」，再被追問是否「嚟接更」，她即否認，「我嚟探吓佢啫！（所以何生都冇乜嘢？）冇嘢，我都冇聽到啲乜嘢，多謝關心。」

去年2月8日大年初四晚上，亦曾傳出賭王情況轉壞，有指他轉入養和醫院深切治療部（ICU），當時有傳媒目擊眾房子女來到醫院，包括絕少露面的大房長女何超賢、孫女何家華。惟多房子女均統一口徑，指前往探望父親兼「逗利市」。

獨攬澳門賭場經營權達40年

何鴻燊出身自港英時期四大家族之一的何東家族，其父親何世光，是知名沙遜洋行的買辦、母親冼德芬亦來自豪門世家。

賭王於1921年在香港出生，曾就讀名校皇仁書院，1941年於香港大學理學院肄業，進入澳門聯昌貿易公司工作。1961年，他夥霍英東等人合資創辦澳門旅遊娛樂，投得澳門博彩專利權，其後建成葡京大酒店，成為公司旗艦賭場。1972年回港創辦信德集團（0242），次年在港上市。在澳門賭場經營權開放前，即60年代至2002年，以何鴻燊等人為首的澳娛，雄霸澳門博彩行業，何鴻燊因此獲「賭王」稱號。

將公司交棒予二房

何鴻燊近年來逐步淡出公司，旗下生意交給子女共同打理。於2017年6月卸下信德集團（0242）行政主席一位，交由當時的信德董事總經理、二房長女何超瓊接任。

翌年6月，他亦退任澳博（0880）公司主席、執行董事，改任榮譽主席，由二房次女何超鳳接任澳博主席兼執行董事。

今年1月中，何超儀現身養和醫院探望賭王，表示賭王身體狀況OK。（梁碧玲攝）

近年鮮少出席公開場合

據悉，何鴻燊年在家中跌傷後，近年長期住院，健康狀況備受外界關注，已極少出席公開場合。對上一次出席大型場合，要數到2009年12月的澳門回歸慶典，惟全程須坐輪椅。2015年時，何鴻燊為無綫節目《歡樂滿東華》拍攝短片，片中的何相當精神，豎起手指公表示支持；翌年時他大壽時在養和醫院渡過，與各房子女慶生，當時何鴻燊笑容滿面，享受兒孫福。

2018年，賭王四房三子何猷君於微博發表帖文，因其擔任CMO的公司創夢天地（1119）上市發布會與賭王生日為同一日，故將其人生第一本招股書送給賭王作壽禮，相中見到何猷君將招股書展示給父親，並有四房和賭王合照，惟賭王戴著墨鏡。

到了去年，賭王與三房一家於養和醫院合照及拜年，猷啟及超蓮其後於Instagram上載合照，屬賭王近年較新的近照流出。澳門第5任行政長官賀一誠於去年12月就職，惟何鴻燊未有如以往出職典禮。