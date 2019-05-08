金屬價格大跌　惹投資者對經濟增長擔憂

《華爾街日報》報道，近期工業金屬價格出現了大幅下跌，引發了投資者對全球經濟增長的進一步擔憂，外界擔心中國刺激製造業發展的舉措，難在短期內見效，並且美國經濟在今年首季中的強勢表現也可能會被證明是短暫的。

報道又指出，本輪跌勢始於今年3月中旬的鋁價下跌，隨後其他金屬價格在4月份同樣開始下跌，在美中兩國上周公布“令人失望的”製造業數據後，這種跌勢呈現出加快局面並引發外界不安。

報道指出，基本金屬原材料能是智能手機以及房屋等很多東西的組成部分，其價格往往跟隨製造業數據等經濟數據上下波動，因此它被視為反映全球經濟的晴雨表，並且對於全球最大的大宗商品消費國中國來說尤為重要。此外，基本金屬價格的近段時間內的走低，與美國股市同期的走高形成了鮮明對比。

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贱金属广泛应用于汽车制造等领域（中新社）

全球製造業數據仍疲弱

對此，花旗集團大宗商品研究項目負責人雷頓（Max Layton）指出，美國總統特朗普（Donald Trump）在近期發表的威脅中所提到的價值2,000億美元的中國輸美商品中，就包括基本金屬產品，因此投資者開始了削減金屬方面的押注。

全球信息提供商HIS公司的主管John Mothersole認為，全球製造業數據仍然處於疲弱，而中國工業目前整體上不過是企穩，仍然面臨著未來幾個月出現萎縮的可能，而今年4月中國採購經理指數（PMI）比前三個月略有所下降，則更加印證了這種可能性。

鉛價4月累跌6%

至於基本金屬價格走低對於美國經濟的影響，報道指出，美國供應管理學會（ISM）4月份非製造業指數降至為52.8，該數字意味著美國製造業活動放緩至2016年10月份以來的最低增速水平，並且製造業就業增長的停滯，成為美國近期發表的就業報告中的瑕疵，而美元近期內出現的走強也對持有其他貨幣的國際買家來說如同雪上加霜，因為金屬類大宗商品是以美元計價的。

據了解，在今年4月鉛價下跌了近6%，並於上周跌至每噸1,871美元，成為倫敦金屬交易所（LME）中，表現最差的金屬產品之一，並創下自從2016年9月以來的最低水平。

這種金屬被廣泛應用於汽車、建築以及電子產品領域中。錫、鎳、銅、鋅這四種金屬的價格在4月也同樣出現了5%至9%的下跌。