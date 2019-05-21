摩根資產管理﹕宏觀經濟不穩　籲投資組合加入債券及高息股

中美貿易戰升級之前，有調查顯示，投資者信心自去年第4季跌至10年低位後大幅回升；逾四成投資者相信，本港股市有望有未來6個突破30,000點。 有投資策略師表示，投資者被情緒主導，而定期定額投資可平均投資成本，控制投資情緒，並引述歷史分析指投資年期愈長，定期和定額投資取得正回報的機會率就愈高。

摩根資產管理公布最新「摩根投資者信心指數」，在4月初訪問500名有至少5年持續投資經驗、流動資產超過20萬元的投資者，顯示投資者信心自去年第4季跌至88點的10年最低水平後，大幅回升至114點。

其中，投資者對恒生指數的信心更由86點跳升至126點，同樣超越100點的中性水平，41%的投資者相信，股市有望在未來6個月突破30,000點，對比去年10月時無人認為會破30,000點大幅增加。

投資者很受短線因素影響

不過，美國總統特朗普於5月5日在Twitter發表增加關稅的消息後，股市應聲下挫。

摩根資產管理零售分銷業務副總裁湯志恆指，信心指數回升至高位，某程度因為今年第一季股市大幅反彈，亦反映香港投資者很受短線因素影響。他說，現時宏觀經濟不穩定，建議投資者做好部署，佈局時加強分散投資和鞏固防守性，例如加入美國政府債券或高息股票等。

摩根資產管理亞太退休策略師Wina Appleton（圖中）認為，多數投資者被情緒主導，惟歷史證明定期定額投資的時間愈長，投資取得正回報的機會率愈高。（區嘉俊攝）

投資時間愈長 定期投資取正回報機會愈高

摩根資產管理環球市場策略師周奐彤指，貿易戰發展要等待中美6月在G20峰會時會否會面及會談結果，建議投資者增加投資組合防守性，如投資公用、基建及消費板塊，並以高息股有較大持倉比例，固定收益方面，建議投資高收益企業債，以應對下行風險。

摩根資產管理亞太退休策略師Wina Appleton表示，多數投資者被情緒主導，定期投資可平均投資成本，亦可控制投資情緒。她引述摩根資產管理過去70年分析，證明投資時間愈長，定期投資能獲取正回報的機會率便愈高，但只有50%受訪者相信定期定額投資可在長期帶來正回報。