加拿大7月中起　機票超賣導致乘客無法上機　航空公司須賠償

不少航空公司都會超賣機票，因為會有人因各種原因而無法上機，航空公司稱這樣可以保障客運率。不過，如果所有乘客全部到齊又怎辦？

最少賠900加元 即5260港元

加拿大《CBC》報道，當地政府推出航空旅客保障條例，由7月15日起，航空公司必須為未能提供座位的乘客，支付足夠的補償費用，具體賠償金額要看延誤多久來決定，少於6小時也要賠償最少900加元，即最少約5,260港元。

公司能控制事件 延誤亦要賠償

新規定會分階段生效，首階段在7月15日開始，第二階段在12月15日開始。

這項措施適用於所有往返加拿大的航班，包括轉機的航班。小型航空公司會較大型航空公司賠得少一點，但主要規定大同小異。

大體來說，航空公司控制範圍內的事件，包括停機坪延誤、航班取消，以及延遲登機，都需要賠償，並要致力維持服務標準，並完成旅客的行程安排。

不過，基於安全原因或其他外在因素而要延誤，航空公司不必賠償。

丟失、損壞行李 亦有賠償規定

此外，法例還規定丟失、損壞行李的賠償，又要確保遇上延誤時的旅客待遇，包括要確保足夠去廁所的時間。

加拿大交通部長Marc Garneau在聲明中表示：「我們的目標是為乘客提供領先世界的可預測、公平的權利方案，以維持我國航空公司的競爭力。」