國泰日本返港航班延誤19小時　旅客上機又落機被迫瞓機場

國泰航空昨日（28日）一班從日本東京成田機場回港的航班，嚴重延誤約19小時，延至今日（29日）下午1時30分才起飛。期間旅客一度登機後又再落機，最終被迫在機場過夜。有旅客投訴國泰安排差劣，只向旅客派發3張1,500日圓的優惠券、1個睡袋、牛奶和餅乾。 《香港01》已就事件向國泰查詢事件。

國泰航空由日本成田機場返港的CX505航班，嚴重延誤19小時。 （資料圖片）

由日本成田機場返港的CX505航班，原定昨日（28日）傍晚6時30分起飛。最初國泰將航班延至晚上10時30分起飛，並容許旅客上機。惟最後因當地航空管制，飛機疑趕不及在機場跑道晚上11時關閉前起飛，旅客被迫落機在機場過夜。最終航班嚴重延誤近19小時至今日（29日）下午1時30時才起飛，預計下午4時45分抵達本港。

派3張1,500日圓優惠券 一睡袋、餅乾及牛奶

有旅客投訴國泰安排混亂，抵達成田機場後排隊兩小時等候辦理登機手續，才被告知航班延誤。至晚上10時許獲准登機，但登機後機長卻宣布因航空管制而無法起飛，要求旅客落機。

最後，旅客們只獲派3張1,500日圓的優惠券、1個睡袋、牛奶和餅乾，期間他們曾向國泰員工查詢航班情況，竟被要求自行上網查詢，對國泰安排感到不愉快。