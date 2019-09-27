鄭恩賜籲MPF成員謹慎調倉　明年DIS收費有可能下調

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜今日（27日）在「駿隆強積金論壇」表示，現時的強積金計劃僅能為市民提供部分退休保障。而根據駿隆早前的研究報告顯示，有近兩成市民對強積金零信心。他認為，最有效加強信心的方法，是僱主及僱員共同選擇自願性供款（TVC）。

他解釋，今年推出的TVC可作扣稅用途，扣稅額上限為每年6萬元。假設該名市民月入為6萬元，他以收入一成作自願性供款，即每年可節省最高10,200稅款。計劃於今年4月實行，當時只有約3,000個戶口，涉及約2,000萬港元。至現時最新資料顯示，戶口數目已超過1.7萬個，涉資近4億港元。

預期DIS收費有下調空間

他相信，未來自願性供款戶口數目會有上升趨勢，事實上於2018年時，已有1.6萬名僱主為參與自願性供款計劃，並有30萬名僱員受惠，平均每年供款金額為2.8萬元，遠高於沒有參加自願性供款的平均1.8萬元。

他又提醒，市民在填選強積金分布時要留意收費上限。以預計投資策略（DIS）為例，自DIS實施至今年六月底，核心累積基金回報為5.8%，稍高於其他個別基金，原因是DIS收費較低。在早前有關當局已表明，DIS收費只減不加。年內，積金局會與香港政府討論收費下調可能性，最快於明年第二季公布討論結果。

呼籲成員謹慎調倉

近日港股走勢較為波動，鄭恩賜坦言，市場上有個別人士出現避險情緒，將資金由高風險投資，轉向保守型基金，例如調低混合基金中的股票比例。但他指，這些情況只屬少數，並提醒，強積金是供款年期接近40年的退休儲蓄，短期波動未必對長線投資有大影響，成員要謹慎考慮才作調倉。