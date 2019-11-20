本港零售消費行業陰霾密布　大摩直指存結構性挑戰

由政府提出修訂「逃犯條例」引發的抗議及示威事件，至今已超過5個月，期間運動激烈程度更持續升級，多個地區均受波及，導致來港旅客明顯大減。除堵路外，個別商舖更成為示威者更擊對象而受損。結果不論是遊旅﹑零售或是餐飲行業均受衝擊，相關行業失業率更明顯上揚。零售及消費行業受到連續多個月衝擊後，大行看淡相關行業前景。摩根士丹利更指出，本港旅遊﹑奢侈品零售市場面臨結構性挑戰。

大摩指出，目前內地及海外市場奢侈品價格收窄，加上具競爭力的產品供應增加，導致更多奢侈品消費者回流內地市場，又相信中國從事奢侈品購物中心，及免稅店可以從中獲益。

相反，本港旅遊及奢侈品零售市場正面臨結構性挑戰，並料大中華地區旅遊佔比將由去年的51%降至2025年的33%。

九倉置業目標價降至40元

大摩對3隻擁大型購物中心的收租股下調評級及目標價，其中九倉置業（1997）目標價由48元下調至40元；希慎興業（0014）目標價由37元下調至33元；冠君產業信託（0778）則由5.7元下調至5元。

該行同時將上述三股2020財政年度的每股純利預測平均下調6%；2021財政年度更下調9%。

謝瑞麟（417）中期純利大跌93.5%。（資料圖片）

受到今次社會運動衝擊，零售及消費等行業受到更大衝擊。政府早前公布， 9月本港零售業總銷售貨值按年跌18.3%，連跌第8個月。零售管理協會主席謝邱安儀更預告，10月零售銷售跌幅或創下歷來紀錄。

事實上多間從事零售及消費的上市公司，先後發出盈警，包括大家樂（0341）﹑大快活（0052）。昨日已公布中期業績的謝瑞麟（0471），盈利倒退93.5%，期內港澳地區營業額按年跌23.9%，同店銷售下跌26.4%，亦預期財政年度下半年，零售業面臨的困境將會惡化。

優品360多間分店均受到示威者破壞。（資料圖片）

租戶生意欠理想，有個別商場業主向租戶提供租金減免等紓困措施。太古地產（1972）旗下的太古廣場，宣布向受影響租戶減租。

太古地產發言人指，由於訪港遊客數字下跌，以及整體消費意欲疲弱，太古廣場零售額錄得下跌，東薈城名店倉的整體表現亦受影響。但另一方面，太古城中心的餐飲及生活消閒類別租戶繼續表現堅穩。集團會繼續與租戶夥伴緊密合作，共同應對行業現時面臨的情況。

專家﹕零售股前景暗淡

縱使各界已致力協助零售及消費業界渡過今次難關，包括政府推出紓困措施，長和系創辦人李嘉誠旗下的李嘉誠基金會，向零售及餐食行業提供應急錢。可是行業前景仍蒙上一片陰霾。智易東方證券行政總裁藺常念指出，零售股比收租股當災得多，例如「藍營」紅磡冰室全線敗退、有鼎爺之稱的李家鼎，其名下「鼎會館」結業、不少酒樓放棄夜市等。相反，部分大型商場不願減租，相信零售股比收租股前景更為暗淡。

藺常念認為，待局勢平穩，飲食業可以出現反彈。（資料圖片）

藺常念認為，相信要亂局平息後才可解決零售業當前挑戰，又指若然零售出現復甦，相信飲食業反彈立竿見影。

寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩指，零售行業前景需視乎不同業務面，相信飲食業反彈力最佳。相反莎莎（0178）等零售股腹背受敵，不但受社會運動影響，同時受內地訪港旅客減少等影響。他提出，短期內區議會選舉的秩序相信是關鍵，若然區會選舉順利進行，或反映社會秩序有望回復。