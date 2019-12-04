李嘉誠基金會「應急錢」用Google雲端技術　3星期處理逾4萬宗申請

長和系創辦人李嘉誠旗下基金會，早前推出總值10億元的「應急錢」計劃，旨為小商戶緩紓壓力，並於60日內完成向飲食業﹑零售業﹑旅遊業，以及固定/流動小販同業的成功申請者，提供合共9億元資助。

相反，政府的「關愛共享計劃」，由2月起開始申請，向部分合資格人士派發4,000元， 到目前仍有市民稱未收到。兩者速度上有差距，原來與科技有關。李嘉誠基金會與Google表示，基金會利用Google雲端人工智能，令成功申請者於遞交申請後及時收到資助，充分示範運用科技處理問題的效率。

李嘉誠基金會早前宣布，合資格的中小型食肆每間可獲6萬元「應急錢」（資料圖片）

數日內完成申請和審核

申請平台只需14日便建立起來，申請者在網站遞交申請時上載商業登記證、相關牌照和舖面近照等圖像資料，基金會就是利用 Google 雲端人工智能 Vision AI ，自動從圖像中摘錄和分析相關文字，並用 OCR （光學字符識別技術）技術準確地自動輸入辨識出來的資料，節省大量處理和核對申請者資料的時間，令整個申請和審核過程只需要數日就能完成，讓合資格的短時間內得到資助，不用等到「執笠」。

8分鐘內完成提交

Google雲端香港主管Lucy Werner指，Google雲端Vision AI只需五秒時間就能辨識每個圖像中的相關文字，60%「應急錢」計劃的申請都是透過手機或流動裝置提交，平均每宗申請會在8分鐘內完成提交，所以基金會僅需三星期便能處理超過43,000宗的申請。

李嘉誠基金會發言人張景如表示，是次與 Google 雲端的合作，正正展現科技力量如何能讓中小企同樣受惠。