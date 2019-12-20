俊盟國際：電子支付機器銷售錄雙位數增長　在港市佔達六成

電子支付愈趨流行，在本港經營電子支付機器代理的俊盟國際（8062）主席兼行政總裁勞俊傑與傳媒午宴時表示，目前全港電子支付機器約有10多萬台，由公司代理的機器銷售量約為1萬至2萬台，每年約有雙位數增長，主要為舊機換新機，以及出現新支付場景所帶動。他希望，電子支付換機周期能由以往5至10年，縮減至3至5年。

他說，該公司在港市佔率達六成，其餘四成集中在2至3間公司，公司會研究進軍其他市場，如拓展大灣區的港商客戶。

他又預料，本港電子支付機器需求會增加，惟不會擴展太快，因本港電子支付發展步伐不如內地或其他國家，又指需求須由商戶帶動，如餐廳侍應可主動配備電子支付機器，加快顧客支付流程，此外，現時連鎖餐廳設置自助點餐機，亦有助加大支付機器需求。

他提到，電子支付機器供應商打入香港市場前，都會先尋找本港代理商，因自設業務成本高昂，而公司熟識本港市場，且代理多個牌子，故造成獨特優勢。

公司9月底止中期純利跌近六成，勞俊傑說，主要跌幅主要由去年併購軟件方案業務EARN WORLD DEVELOPMENT LIMITED所產生，而公司已將該項目以原價售予原來賣。，他說當初以為併購可增加公司收入，惟最後未如意，相信出售完成後，明年業績會有所不同。