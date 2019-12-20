中原與利嘉閣稱公司逆市仍保持不俗盈利　後勤員工明年將加薪2.5%

今年下半年樓市回軟，有代理行更發出盈警，不過亦有代理行指，會為後勤員工加薪。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，中原地產香港住宅部今年全年營業額可逾38億元，而截至11月營業額約36億元。

他指，營業額雖較2018下跌約7%，但於逆市下仍能保持不俗盈利，「有賴各前線後勤全力奮鬥」，因此根據花紅機制，首3季全線後勤已獲發花紅1.29個月花紅，主任級或以上獲發花紅1.94個月；而管理層更決定明年全線後勤一律可獲加薪2.5%。

維持420間分行規模

陳永傑指，市場累積半年的購買力，料於聖誕後爆發，於明年1月將出現「小陽春」，中原城市領先指數CCL亦有機會止跌回升，預計明天首季樓價可升2%至3%；另外亦中將維持420間分行的規模，不排除爭取更多有利的龍頭舖點。

廖偉強表示，公司全年佣金收入可達到17億元，決定明年1月1日起調高全體後勤員工的薪酬，加幅為2.5%。（資料圖片）

利嘉閣：佣金收入創歷史紀錄

利嘉閣地產總裁廖偉強先生表示，今年本港樓市表現先升後回軟，全年整體樓價錄單位數字升幅；而下半年社會運動爆發，樓市氣氛由旺轉靜，一、二手成交量同時下挫，地產代理經營環境變得非常困難。

他指，雖然面對艱難的市況，但在公司及後勤員工的努力下，仍創出卓越成績，並預期全年佣金收入可達到17億元，超越去年業績的歷史紀錄。為犒賞後勤員工一直對前線同事的全力支援，決定明年1月1日起調高全體後勤員工的薪酬，加幅為2.5%。