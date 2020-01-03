路透：中國2020年通脹目標將維持在3%左右

中國據報計劃將2020年通脹目標維持在3%左右，與2019年持平，暗示在政府聚焦於支撐放緩中的經濟之際，官員對於食品價格帶動的物價漲勢不是太擔心。

路透社報道引述3名消息人士指，2019年12月參加中央經濟工作會議的高階官員已同意2020年度3%的通脹目標，將在3月初全國人民代表大會上公布。消息稱，目標仍將設定在3%左右，不排除未來幾個月通脹率突破5%的可能性，但估計不會持久。

中國11月居民消費價格指數（CPI）升幅創近八年新高，預料未來幾個月還將進一步上漲，投資人目前正密切關注這是否會促使決策官員調高年度通脹目標。

由於豬肉價格按年翻番，中國11月CPI按年上漲4.5%，為近八年新高；不過工業生產者出廠價格指數（PPI）連續五個月負增長。政策消息人士表示，政府認為隨着加大力度為豬肉價格漲勢降温，物價漲勢可能在下半年放緩。

在擔憂債務和房地產泡沫風險的背景下，通脹率上升可能強化政府對放鬆貨幣政策的謹慎態度，但政府的促增長立場仍未改變，預計當局將公布更多經濟扶持措施，包括增加基礎設施項目支出、降低銀行存準率和貸款利率以支持經濟。

報道又指，中國計劃將2020年經濟增長目標設定在6%左右，依靠增加基礎設施支出來刺激經濟增長。