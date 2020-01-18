福布斯台灣富豪榜：郭台銘讓出首富寶座　只排第四

財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布2020年台灣50大富豪榜，頂新集團四兄弟首度登上台灣首富寶座，原為首富的鴻海科技集團創辦人郭台銘，則跌到第四名。

《福布斯》周四（16日）發佈的報告顯示，台灣前50大富豪淨資產總和增加7.7%，從上次於2018年11月估算的1,040億美元增到1,120億美元，增幅不如去年台股的22%升幅。

頂新集團四兄弟魏應州、魏應交、魏應充、魏應行聯合拿下榜首，合計淨資產達到72億美元。

國泰金融控股公司（Cathay Financial Holdings）的蔡宏圖、蔡政達以合計淨資產71億美元排名第二。

排名第三的旺旺集團創辦人蔡衍明是以個人進榜的最大富豪，由於原材料價格下跌，2019年上半年企業所得提高，他的資產增加14億美元，達到70億美元，爬升兩個名次。

卸任董事長後，郭台銘財富縮水。（多維新聞網）

鴻海科技集團因股價下滑，導致郭台銘的身家減少5%，降至69億美元，讓出首富寶座，排在第四。

身家升幅最大的是印刷電路板製造商楠梓電子的創辦人吳禮淦，資產成長138%至13.6億美元，排名第三十二位。隨著中國即將啟動5G網絡的展望，讓該公司股價上漲逾一倍。福布斯指，楠梓電子是華為的主要供應商，2020年獲利有望增加一倍。

第三十五名的聯發科技董事長蔡明介資產達13億美元，他的財富因股價上漲帶動下增長80%，他的企業是5G晶片生產商。