摩根資管：聯儲局減息反映關注股債流動性緊縮

聯儲局今日淩晨再一次宣布緊急降息100個基點，將聯邦基金利率區間下調至0至0.25%。同時，宣布了7,000億美元的量化寬鬆計劃，包括幾個月內回購至少5,000億美元國債，以及增持至少2000億美元規模的抵押擔保證券。

摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，此前市場普遍預期聯儲局將於本周三的議息會議上宣布降息，提前降息加上大規模量化寬鬆的舉措，反映出聯儲局高度關注上周在股票和債券市場上出現的流動性緊縮，因而試圖防範信貸市場出現沖擊並向經濟其他部門擴散。

他指出，這與中國此前的政策口徑相似，聯儲局聲稱其目標是要支持信貸流向家庭和企業，這也有利於緩解家庭和企業面臨的現金流風險，防止信用風險迅速上升。在貨幣與財政政策的協調方面，0利率政策也有助於降低美國政府的負債成本，推動相應財政支出計劃的實施。財政政策在提供疫情防治費用，以及支持受到沖擊的低收入人口和企業部門方面更具針對性。

朱超平表示，由於美國對疫情的防控還處在較早的階段，市場和聯儲局也缺乏足夠的信息來評估經濟受到的影響，而此時利率已經下降至0，這可能導致市場開始擔憂聯儲局還有多少「子彈」可以在未來使用。疫情造成的外出減少對服務業將造成衝擊，以及油價下行對能源行業的影響，都有可能逐漸顯現，這些可能加劇美國經濟短期衰退的風險。伴隨疫情數據的逐漸披露，這些擔憂可能繼續造成市場的大幅波動。

中國經濟增速反轉幅度或受壓

朱超平指，聯儲局減息為人民銀行提供了採取進一步寬鬆舉措的空間，但也需要關注經濟展望下修的風險。在中國疫情發生後，由於防控措施有力，投資者普遍預期中國經濟增速將在2季度開始出現V型反轉。但是，隨著全球疫情惡化以及防控措施升級，中國經濟面臨的外部風險正在上升，經濟增速反轉的幅度可能受到壓制。這可能引起市場預期發生改變，對股票市場造成壓力。