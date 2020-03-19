PRADA去年多賺24.5%　稱香港社會動蕩影響銷售　股價曾急升11%

意大利奢侈品牌PRADA（普拉達，1913）公布全年業績，盈利為2.56億元（歐元‧下同），按當前匯率計升24.5%；收益為32.3億元，按當前匯率計升2.7%； 由於此財務報表獲批准日期全球大流行病仍然持續，董事會在考慮與其相關不確定因素有關的後果後，決定派息0.02元，按年減少66.7%。

集團指出，直接營運店舖取消降價銷售，而批發渠道則在地理及數量上均採取了更嚴格的政策，正價零售的增長及市場正面反應，意味計劃獲得重要成果，本年度較後月份的成果尤其明顯，能夠承受因終止降價銷售及香港社會持續動盪所造成的收益下降。

地區方面，亞太區銷售淨額按年跌1.7%至10.17億元，為僅次歐洲的第二大市場，零售渠道按固定匯率計減少3.7%，受香港社會動蕩所影響，若不計及香港市場影響，亞太區正價銷售按固定匯率計增加8.8%。

集團表示，2020年至今年1月底的開首表現十分正面，不料新型冠狀病毒爆發窒礙增長軌道，儘管難以預測傳染病的發展，預計會對本年度業績產生負面影響，惟PRADA現正依賴其彈性供應鏈及精簡架構，實施全面應急計劃以減輕有關影響。

今早最新公司股價急升11%，報21.25港元，升7.8%。