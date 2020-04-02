滙豐不派息　湯文亮FB再出文　損失最大的不是散戶

因應英國監管機構要求，滙豐控股﹙0005﹚撤回已經宣派的2019年度第四次中期股息，兼且今年內不派息。受消息拖累，滙控昨日﹙1日﹚大瀉近一成，今日續偏軟，40大關早失守，傷透不少「獅王」忠實粉絲的心。

湯文亮︰今次算是輸少當贏

昔日滙豐「好友」湯文亮今日再於fb撰文，分享對事件的看法。他稱，去年中賣走了100萬股滙豐，套現所得已買入陽明山莊一個7,000萬元單位，直言當時「非常不捨得」，「因為滙豐有6%回報，買樓收租只得2個%多少少。」

翻查資料，滙豐股價當時徘徊在70多元，但股價之後拾級而下，湯文亮因而稱︰「如果我繼續持有滙豐，現值只得4,000萬元，所買入的單位可能跌咗少少，但一定會比繼續持有滙豐為佳。」他又透露，仍然持有多少滙豐，今次算是輸少當贏。

指「百多年信譽一日清倉」

他又指，有朋友問他可不可以告滙豐取消派息，湯文亮稱「當然可以，不過浪費彈藥，滙豐是以監管機構要求為理由不派息，完全是合法，是否合理就見人見智。」他續稱，滙控不派息，損失最大的應該是英國，「滙豐本身，以後都唔知點面對自己的支持者，講得唔好聽，百多年信譽一日清倉，不過我有一個問題，滙豐就算唔派息，但可以派股，很多買股票的人都寧願收股票不收股息，雖然今次滙豐用監管機構做擋箭牌，但其實暴露了更大危機，莫非英倫三島缺水，否則，監管機構又點會要所有銀行不派息，講到最後，英國可能是最大受害者，取消派息是否值得，當事人心裡最明白。」

湯文亮又澄清，自己只是一個小股東，對於股票投資，不能夠太執著，「升了覺得買得少，跌了又問自己點解唔早 些少放，永遠長在後悔中，做人又點會開心，最緊要向前看，我在澳門長大，多少有一些賭仔性格，輸完又嚟賭過，冇乜所謂！不過，今次滙豐取消派消，真的是有多少耿耿於懷。」