人行數字貨幣開始試應用

中國人行數字貨幣（DC/EP）已小範圍落地，這也是人行數字貨幣自傳出研發消息以來的首次實際落地應用。據中國科創板日報報道，人行數字貨幣首個應用場景將在蘇州市相城區落地。對此，一位蘇州相城區政府部門人士表示，該消息屬實，人行數字貨幣應用確有落地，此前已經收到文件，具體是金融監管局在負責。

報道稱，蘇州相城區各區級機關和企事業單位，工資通過工農中建四大國有銀行代發的工作人員，將在4月份完成人行數字貨幣數字錢包的安裝工作。5月，其工資中的交通補貼的50%，將以數字貨幣的形式拿到手。

另從支付寶獲悉，支付寶參與了人行數字貨幣的技術研發、發行、支付形式、支付通道和設備研發工作。

中國人行數字貨幣DCEP採用雙層架構，需要運營機構參與數字貨幣的二次發行。

支付寶在2月21日的專利申請背景介紹中提到「支付寶很可能會參與人行數字貨幣的二次發行」，這相當於支付寶擁有了和商業銀行的同等的地位。

此外，支付寶在2月28日申請的專利「數字貨幣錢包開通的方法及裝置和電子設備」，表明支付寶提供了數字錢包的技術和硬件開發工作。

專利書稱，數字貨幣錢包具有多種類型，不同類型的數字貨幣錢包提供不同的服務，開通請求中攜帶有用戶標識。

因此，蘇州相城區發放的數字貨幣是交通補貼，則其大概率只能用於交通方面。這一點，須等待領到數字貨幣的蘇州相城區各區屬企事業單位的工作人員，在應用時加以確認。