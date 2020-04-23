OneDegree頭炮推貓狗保險　入場費74元搶客　冀首年做1萬張單

虛擬保險領域再起波瀾！說的是保監會最新發出第三個虛保牌照，予本地科技初創企業OneDegree。作為「頭炮」，OneDegree主打網上銷售寵物保險，取名「毛價保」。

該公司共同創辦人郭彥麟表示，一如許多金融科技公司「以快打慢」，搶攻寵物保險市場，僅以3至5分鐘就能完成購買保險或提交索償申請，揚言一年內做到1萬張單！

僅涉寵物醫療項目 高危狗種也受保

云云保險產品，頭炮何解揀銀碼較細的寵物保險？原因無他，皆因港人「有愛」。OneDegree早前做過研究，發覺寵物保險市場是一個藍海──全港有逾54萬隻貓狗，寵物保險滲透率卻低至3%，較歐美約3成低出一大截。

郭彥麟明言，香港的寵物貓狗目前僅有1萬張保險保障，數字遠低於日本、澳洲和歐洲的眾多已開發國家市場。

郭彥麟（右）認為本港寵物保險滲透率低至3%，潛力巨大。（受訪者提供）

不過，有別於寵物保險大多包括第三者責任、意外死亡保障等項目，OneDegree僅做醫療保障項目。「毛價保」計劃涵蓋手術費、過夜住房費、X光及超聲波、化驗費、處方藥物、專科診金等項目，承擔高達九成的醫藥費，年度最高保障金額40,000元。

郭彥麟解釋，公司曾向數百寵物主人做用戶調查，發現受訪用戶普遍認為自己能好好照顧及教育寵物，而不需要第三者責任等保障項目，「點解我哋要額外畀錢去做呢樣嘢（第三者責任項目）呢？」反而，坊間產品多不保障較危險的品種，「比較aggressive嘅狗種，其實佢哋對於醫療（保險）嘅需求都喺度」。故此，情願產品設計不包括第三方責任保險，從而令整體保費便宜，也讓所有貓狗品種都可納入產品保障，「我哋由貓狗開始，想整個用戶體驗做得最好，然後會再一步一步增加（受保寵物種類）。」

冀九成索償個案 審批後兩日內支付

香港的寵物主人現時可以經公司網站直接為寵物投保，付費方式可選擇年繳或月繳，視乎品種、年齡、保障範圍，狗狗月費可低至74元，貓貓月費可低至86元。

由於產品入場費低，要建立起利潤模式，如何壓低成本是關鍵。OneDegree並不像傳統保險公司般要靠賺佣金的代理銷售，郭彥麟續指，傳統寵物保險索賠流程是，保單持有人要讓獸醫在索償表格填寫資料，獸醫可能相隔一段時間才能向持有人交還表格，之後保單持有人將表格寄予保險公司，「遇着醫生字體潦草，（保險公司）會問清楚才進行理賠程序，整個流程可能需時數周。」

「毛價保」須經網上投保。（受訪者提供）

作為虛擬保險商，一如其他金融科技公司，OneDegree以零紙張、快速體驗等特點「對撼」傳統保險商，省卻與客戶不必要的「接觸」，投保或索償均於網上申請，僅3至5分鐘就能完成購買保險或提交索償申請，寵物亦毋須接受身體檢查。郭彥麟透露，有合作關係的獸醫遍布全港18區，開業之初相信已佔整體獸醫市場提供服務量份額3至4成。「我哋與合作的獸醫診所打通咗系統，顧客於網站登入並提交索償後，獸醫將會馬上收到通知，提醒佢哋喺網上系統審批有關申請，公司獲得獸醫提供資料後，會用AI進行理賠程序。」

他續解釋，AI用大數據分析理賠風險高低，若風險屬低，直接批核，若判斷屬高，都會用人手檢視。整體而言，索償的處理過程快捷，九成個案料在審批成功後兩個工作日內支付。

郭彥麟希望1年時間令全港貓狗保單量增至2萬張。（資料圖片／鄭子峰攝）

OneDegree上周三﹙15日﹚取虛擬保險牌照，今日（23日）正式推出寵物保險「毛價保」。郭彥麟希望推出毛價保後，線上線下都做推廣，方式包括拍短片，透過獸醫診所、領養動物組織、寵物美容院協助宣傳等。他希望，12個月內可做到1萬張保單，令全港貓狗保單數量增至2萬張。

與傳統保險公司是合作夥伴

假如達標，以每個產品保單月繳74元計，每年收入起碼888萬港元。郭彥麟透露，頭炮站穩後，將會陸續推出網絡保險等不同類型產品。「公司亦有意朝提供個人醫療保險、旅遊保險等產品方向發展，希望每3個月都能推出一個成熟的產品，我們想每一隻產品做到比市面產品做得好10倍。」

目前本港已發出3個虛擬保險牌，搶佔保險市場大餅，不過，郭彥麟不認為這是「零和遊戲」：「我哋最關注嘅係，點樣將整個保險行業的用戶體驗提升，所以唔當傳統保險公司係競爭對手，而只係可能嘅合作夥伴。」他認為，現時技術成熟，但保險行業以亞洲而言，9成半理賠程序涉及人手進行，形容行業在科技運用情況方面「落後十幾年」，「希望幾年之後全個保險行頭都做到幾秒內搞掂。」

郭去年2月曾接受《香港01》訪問，當時坦言香港FinTech專才有限，公司迫於外求，他今次受訪回顧指，當時公司僅約40名同事，目前已增至70，「我哋仲請緊人，相信年尾規模過百，疫情發生後，最近一個月收到近1,000個求職，大家真係見到成個（FinTech）幫助係幾大！」