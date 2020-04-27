天貓高管蔣凡遭重罰　遭從阿里合夥人除名

阿里巴巴（9988）公布對淘寶天貓蔣凡涉及的事件調查處理結果，蔣凡被除名阿里合夥人。

資料顯示，阿里巴巴多年來衍生出多達19個新行業。（Reuters）

《TechWeb》報道，調查組就阿里集團對如涵電商的投資，以及中國網紅兼女企業家張大奕所有淘寶、天貓店鋪的入駐、活動、引流、交易等做了全面的內、外部調查。確認：阿里在2016年投資如涵電商的決策與蔣凡無關；蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店鋪的經營活動並無任何利益輸送行為。

但調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。經阿里巴巴管理層討論決定對蔣凡作以下處分：

1、管理層提議並得到合夥人委員會批准，即日起取消阿里合夥人身份。

2、記過處分。

3、降級。職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）。

4、取消上一財年度所有獎勵。

在4月17日，蔣凡妻子在社交平台微博上發文表示，「這是我最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老孃也不是好惹的，望自重，好自為知。」從而引發輿論風波。

蔣凡在阿里內網回應稱，「因為家人在微博上的言論和一些網上傳言給公司帶來了非常不好的影響，我在這裏向大家深表歉意」。蔣凡還表示，「同時我也請公司對我展開調查。給大家添麻煩了，對不起！」

4月18日下午，蔣凡在阿里巴巴內網發帖道歉後，阿里巴巴首席人才官童文紅跟帖回覆稱，對於相關網絡傳言，公司會正式進行調查。

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