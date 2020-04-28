海底撈CFO辭任　另委李朋為財務總監

海底撈（6862）昨晚公布，佟曉峰辭任公司執行董事，首席財務官、聯席公司秘書及授權代表，以分配更多時間陪伴家人，即日生效。

而李朋已獲委任為公司財務總監，周兆呈獲委任為執董及聯席公司秘書。

辭任的佟曉峰現年46歲，他於2017年7月獲委任為海底撈財務總監，2018年5月任執董，2019年5月獲委任聯席公司秘書。

周兆呈任首席戰略官

海底撈宣布，47歲的周兆呈已獲委任為執行董事，他於2018年4月獲委任為公司首席戰略官，負責協助首席執行官制定發展戰略並負責集團法務、品牌及公共關係。

周兆呈亦擔任Ying Hai Holdings Pte. Ltd.及北京瀛海智慧自動化科技有限公司的董事。周擁有企業管理及媒體關係經驗，曾任職記者、編輯、主編等媒體職位，亦曾擔任新聞與傳播學院的大學客座教授。

周兆呈亦獲委任為聯席公司秘書。

李朋任命為財務總監

董事會並宣布，39歲的李朋獲委任為財務總監，他於2014年加入集團，歷任公司財務管理部共享中心高級經理及海外財務高級經理。李於財務及會計領域具備豐富知識，擁有逾18年經驗。

加入集團前，李朋在消費行業眾多大型公司擔任多個職位，當中包括中糧可口可樂飲料（陝西）有限公司歷任會計師、分公司財務經理及中心控制經理；百威（中國）銷售有限公司北京分公司財務經理。

採納領導人才選拔計劃

海底撈昨晚亦發公告，宣布採納未來10至15年的領導人才選拔計劃，旨在強化行之有效的內部晉升機制，為公司的持續發展及高級管理團隊的遠期退休計劃提前進行人才儲備與鍛鍊。