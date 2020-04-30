特斯拉首季賺1600萬美元　連續3季實現盈利　分析指次季最具挑戰

電動汽車製造商特斯拉﹙TESLA﹚出乎市場意料之外的宣布在第一季度實現盈利，該公司股價4月30日上漲4.08%，在隨後的盤後交易中，大漲9.77%，至878.75美元。

特斯拉第一季度淨利潤1,600萬美元，按年扭虧為盈。計及首季表現，特斯拉連續第三個季度實現盈利，令不少分析師「跌眼鏡」。FactSet提供的數據顯示，華爾街分析師之前平均預計，特斯拉第一季度調整後的每股虧損為0.28美元，營收為61億美元。

特斯拉首季意外盈利，盤後股價漲超9%。（新華社）

實體經濟轉差 或衝擊需求

財報顯示，特斯拉第一季度淨利潤為1,600萬美元，合每股收益0.09美元；2019年同期的每股攤薄虧損達到4.10美元。特斯拉當季調整後的淨利潤達到2.27億美元，合每股收益1.24美元；2019年同期的每股攤薄虧損為2.90美元。特斯拉第一季度的營收為59.9億美元，較2019年同期的45.4億美元增長31.9%。

Argus Research分析師比爾·塞萊斯基（Bill Selesky）表示，考慮到新冠肺炎（COVID-19）疫情問題帶來的困難，特斯拉的財務數據確實令人印象深刻。他指出，展望未來，鑑於冠狀病毒造成的混亂，2020年最具挑戰性的季度將是第二季度。

他擔憂市場對特斯拉電動車的需求可能會暫停。因為人們正努力應對失業和可支配收入減少的問題，將會推遲購買電動車的計劃。由於汽油價格仍然疲軟，消費者可能只想繼續駕駛他們所擁有的汽車，直到經濟環境恢復到一個更好的狀態。

特斯拉股價表現強勁，過去一年累漲逾兩倍。﹙資料圖片﹚

特斯拉一年累漲近230%

特斯拉在股東信中表示，該公司的毛利率依然強勁，且緊湊型SUV--Model Y已經實現盈利。這封長達24頁的信根本沒有提到大流行問題，只是間接地提到了新冠肺炎，使用了「挑戰」和「不確定性」等詞彙。

過去12個月，特斯拉股價累計上漲了近230%，表現遠遠超出標準普爾500指數同期7%的跌幅。特斯拉這種超出股指走勢的表現在過去3個月中保持不變，特斯拉股價在這段市場累計上漲了36%，遠強於標準普爾500指數同期10%的跌幅，以及道瓊斯工業平均指數同期14%的跌幅。