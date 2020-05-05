加航首季蝕逾57億　美聯合航空將削三成管理層

新冠肺炎疫情持續，航空業大受打擊。受到疫情重創的加拿大航空宣佈，首季虧損10.5億加元（57.8億港元）。集團警告，情況有可能須要三年時間，然後才能恢復運載力及盈利。加航指，將由本月15日起，強制檢測登機旅客的體溫，以防範新冠病毒擴散。

加航除了檢測體溫外，亦會向乘客派發個人保護包及不出售相連座位等其他保護措施。加航行政總裁Calin Rovinescu相信，現時的民航業面對的情況較911更壞。

第二季或全無客運收入

加航財務總監Michael Rousseau指，第二季除了貨運收入外，有可能全無客運收入。又預期，第三季航班運載力將減少75%。集團自3月中開始，因多國封城的防疫措施及乘客量大減等因素，已顯著削減航班數量。截至3月底止季度，加航的收入按年下跌16%或6.04億加元。

加航披露，3月底時手頭現金有65億加元，每日燒錢2,200萬加元。

美國聯合航空將削三成管理層

據路透報道，美國聯合航空計劃由10月起，將削減三成管理及行政階層架構。據報顯示，聯合航空是其中一家申請了美國政府薪酬保障計劃資助及貸款的航空公司。承諾在今年9月底前不會裁員。聯合航空預計，受疫情衝擊，9月底後航空需求亦難以復蘇。