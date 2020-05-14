傳美國施壓以色列重新審視海水化淡廠項目　長和或未能中標

長和（0001）多年來都有在以色列投資海水化淡技術，早前亦有入標競投當地價值約15億美元的海水化淡廠興建項目。據外電報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國壓力下，將進一步檢視招標程序。

報道指以色列去年10月已成立委員會，以評估外國投資敏感行業，其中一個原因是回應美國對中國一直以來投資初創企業、以及華為與中興有意在當地投資電訊設備等關注。不過該海水淡化廠是在委員會成立前已招標，因此不受審查。

蓬佩奧正出訪以色列，報道指將阻撓中國企業於當地的投資項目。（AP）

位於特拉維夫以南15公里、地中海海岸的索萊克2期（Sorek 2）海水淡化設施目前處於招標的最後階段，營運年期為25年，將於本月24日公開招標結果，一般相信長和好大機會中標；由以色列當地的IDE技術公司及和記水務（Hutchison Water）負責承建。一旦落實意味長和將擁有25年經營權，並控制接近25%的以色列水業。

《香港01》正向長和等有關方面查詢，暫未獲回應。翻查資料，在長和系未重組前，和黃於2008年已經在以色列投資及成立和記水務，並營運索萊克（Sorek）海水化淡廠。