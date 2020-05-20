傳股神巴菲特旗下巴郡投資德國企業　損手近55億元

2020年對於股神巴菲特（Warren Edward Buffett）來說有點難，據英國乓媒報道，巴菲特遭到54.6億元巨額詐騙。

除了2020年一季度投資虧了545億美元、沽清航空股、由股神執掌的巴郡（Berkshire Hathaway）股價跌跌不休、估值降至30多年來的最低水準外以外，近日，又被指出被德國一家企業騙了6.43億歐元。

英國《衛報》5月19日報道，近日，德國一家企業涉嫌財務造假，將企業估值抬高了近4倍，欺騙投資人。

其中，2017年美國股神巴菲特，便被騙了6.43億歐元。

投資德國管道配件生產商觸礁

這家涉案的企業名為威廉·舒爾茨（Wilhelhel Schulz）公司，是德國當地一家中小型家族企業，主要生產管道配件。這一領域恰好是德國企業的強項，其前景被許多投資人認可。

基於這一判斷，2017年2月，巴菲特旗下的巴郡，斥資8億歐元收購了威廉·舒爾茨公司。

據德國當地媒體援引的內部資料稱，這家企業的欺詐方式居然是靠「P圖」。報道稱，該公司的員工先掃描了客戶公司的信紙，用P圖製作了虛假的訂單和收據，通過這些檔，至少捏造了47筆業務交易。

撇掉這些「水分」後，英國《衛報》表示，這家公司的實際價值只有1.57億歐元，按照紐約仲裁法院的判決，威廉·舒爾茨公司必須補足虛抬的6.43億歐元的差額。此外，該公司也面臨德國當地司法部門的調查。

不過，威廉·舒爾茨公司的原持有人卻不服這一判決，這位前持有人於4月29日表示，他有證據證明巴菲特的公司在這筆收購中，並沒有產生財務上的損失。