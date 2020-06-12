應對美國封殺　華為兩招促晶片本土化

中美5G科技戰升級，美國特朗普（Donald Trump）政府5月公佈新的「封殺令」，試圖切斷中國華為晶片（晶片）供應鏈。日本媒體報道，華為正採取兩大手段，推動晶片供應鏈本土化，突圍美國禁令。

《日本經濟新聞》周四（11日）報道，措施包括促使供貨商在中國設廠，以及協助培育本國半導體人才，但過程面臨許多阻力。

其一：推動晶片封裝測試生產線移入中國

作為中國最大電訊設備生產商，華為正希望晶片封裝測試以及印刷基板的生產線，最早在今年底以前移入中國，以增加對自身供應鏈掌握的程度。

據了解，目前晶片的前段製造工序很多分散在歐洲、日本、韓國和台灣等地，比較不可能任意移動，但是華為一直希望，把封裝測試等晶片最後工序、以及後續的印刷電路板製造，儘量移至中國。

受美國製裁的影響，英國政府對華為態度或發生變化。（Reuters）

華為更已暫緩驗證新的供貨商，除非他們已經有中國產能或是願意配合在中國生產。

報道指，中方希望把生產線移入中國的企業，包括晶片封裝工序必需材料絕緣薄膜、以及基板材料供貨商，諸如日本的味之素Fine-Techno和日立化成。

但相關人士表示，這些日本企業並未感受到立即將生產基地遷往中國的必要性，沒有具體調整生產的計劃。其中，最新一輪的美國禁令，以及全球經濟放緩，是供貨商把產能移入中國的遲疑因素之一。

其二：協助培育本國半導體人才

與此同時，華為也正積極扶植中國供貨商的技術能力。據瞭解，華為去年已派駐超過100位技術人員進駐中國最大晶片封裝測試廠商江蘇長電的工廠，以協助其技術升級。

然而報道指，這一工作進展並不如華為所預期般順利。華為的當地語系化努力早在2018年美國突然切斷中興（0763）供貨時就已經開始。

面對《日本經濟新聞》報道，華為、江蘇長電科技和日立化成均拒絕置評。味之素Fine-Techno在截稿前並無回應。

另據《彭博》報道，華為新型5G晶片庫存，預料只能應付不足1年需求，向客戶履行合約交付5G設備或面臨困難，中國5G網絡建設進度也有可能受阻。

美國日前宣佈，訂明使用美國軟件和技術的晶片生產商，無論是美國或外國的企業，未得美國許可下不得向華為供貨。這個禁令下，台積電很可能無法繼續向華為供貨、華為面臨危機。

面對危機，中國國家隊早前注資中芯國際（0981）旗下公司，扶植中芯發展晶片技術和產品、抵抗美國圍堵意味強烈。然而台積電已具備生產5納米晶片的技術，作為中國最頂級的晶片代工廠中芯，技術只達到14納米、連7納米仍未做到，雙方技術差距達兩代。